Más de 60 años después de que el personaje del samurai ciego Zatoichi irrumpió en la cultura japonesa, a través del cine, llega a México ahora como una heroína que carece también del sentido de la vista, con un bastón y una espada.

Se trata de Zinnia, cinta que participará en el Festival Internacional de Cine con Medios Alternativos, especializado en mostrar nuevas narrativas hechas con tecnología distinta a la tradicional.

En este caso el filme de acción dirigido por Noel Díaz y Claudio Moreno, mejor conocido como “Rancho”, este último también cinefotógrafo de la historia, utilizó cámaras especiales para eficientar la acción, estilo Go Pro.

Lee también Tatsuya Nakadai: películas para recordar a la estrella del cine japonés fallecida a los 92 años

“La inspiración viene de Zaotichi, ese espadachín de la época feudal que es clásico en Japón. Nuestra protagonista nació con ceguera, ha tenido una vida llena de adversidades y, como tiene un origen duro, busca la mejor manera de defenderse, y por eso porta una espada en el bastón”, dice Díaz.

Este personaje no busca problemas, ni tiene pensado ser heroína o algo así, pero se mete en una situación en la que puede salvar a un niño, y entonces toma valor.

“Como tiene las habilidades, hace lo que tiene que hacer para salvarlo”, añade la creativa.

Lee también Secuela de la película "Godzilla Minus One" ya tiene nombre y esto es todo lo que sabemos

Zinnia se filmó hace dos años en locaciones de Guanajuato (específicamente Irapuato) y Guerrero, en su elenco van: Mar Mosqueda, protagonista; Bernarda Trueba como su amiga, Fernando Banda en el papel de su maestro, y Adrián Mata como el antagónico.

“Es una película de acción, hay coreografías de peleas, efectos de sangre, una pelea sucede en una camioneta con lluvia; es independiente, pero eso no quiere decir que sea vea barata. Se filmó en una cabaña, calles, un centro comercial, y fue difícil por ser independiente, pero valía la pena”, apunta Díaz.

Zinnia se logró en parte gracias a un premio que los realizadores ganaron en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos en 2022, por un corto navideño por el que obtuvieron el monto económico, y lo destinaron a su ópera prima.

Lee también Series Netflix: lanzan primer vistazo de la segunda temporada de “Blue Eye Samurai”; esto se sabe del estreno

La película tuvo un pase por el recién concluido festival de cine Feratum, el domingo pasado.

Después de FICMA buscarán presencia en más certámenes, así como una salida comercial.