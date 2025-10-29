Más Información

Reflexionan sobre el legado de Luis González y González, maestro de la microhistoria

Reflexionan sobre el legado de Luis González y González, maestro de la microhistoria

Imputan y encarcelan provisionalmente a dos sospechosos por el robo del Louvre en París

Imputan y encarcelan provisionalmente a dos sospechosos por el robo del Louvre en París

El nigeriano Wole Soyinka, Nobel de Literatura, afirma que EU le anuló la visa

El nigeriano Wole Soyinka, Nobel de Literatura, afirma que EU le anuló la visa

Centro Kalan no arrastra ningún expediente: Álvarez-Buylla; dice que pronto abrirá

Centro Kalan no arrastra ningún expediente: Álvarez-Buylla; dice que pronto abrirá

Trueba Lara indaga en la locura de la emperatriz Carlota

Trueba Lara indaga en la locura de la emperatriz Carlota

El CEPROMUSIC y el Ensemble 2e2m presentarán programa de música mexicana y francesa

El CEPROMUSIC y el Ensemble 2e2m presentarán programa de música mexicana y francesa

confirmó su visita a CDMX como parte de su nueva gira, “Miku Expo 2026”. La cantante virtual promete reencontrarse con sus fans con un show único y proyección 3D.

México fue elegido como uno de los países por los que la diva virtual cantará, prometiendo un concierto inolvidable ante miles de fans del anime y de la música, quienes la conocen junto a sus compañeros Vocaloids.

Lee también

¿Cuándo y dónde será el concierto de Miku en CDMX?

La “Miku Expo 2026” se llevará a cabo el martes 19 de mayo de 2026 en el Pepsi Center WTC de Ciudad de México a las 21:00 horas, por lo que los fans deberán anticiparse en la fila virtual para asegurar sus boletos.

La preventa se realizará el jueves 30 de octubre de 2024 a las 10:00 horas, mientras que la venta general comenzará el viernes 31 de octubre a la misma hora. Por ello, los fans deberán estar preparados con su tarjeta en mano o formar fila en las taquillas del recinto.

Lee también

¿Quién es Hatsune Miku?

Desde su debut en 2007, Hatsune Miku sorprendió al mundo de la música siendo la primera cantante creada digitalmente. Su voz fue desarrollada a partir de la actriz japonesa Saki Fujita, con ayuda del sintetizador de voz de Crypton Future Media, Inc.

El programa de la compañía japonesa de tecnología musical es un software que permite a cualquier persona crear música al insertar letras y melodías, brindando libertad creativa para componer temas originales.

Con el paso del tiempo, la voz de Miku se viralizó en internet a través de canciones como “Levan Polka”, “Sekai” y “M@gical Cure! Love Shot!”, entre otras, que la convirtieron en un ícono de la cibercultura contemporánea.

Con más de 13 años de existencia, ha colaborado con artistas internacionales como Pharrell Williams y ha abierto shows para Lady Gaga. Ahora, la artista regresa a México prometiendo un espectáculo visual único para sus fans.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Justin Trudeau se derrite por Katy Perry “Es la mujer perfecta”. Foto: (Photo by ANDREJ IVANOV and SUZANNE CORDEIRO / AFP) / Michael Tran / AFP

Justin Trudeau, perdidamente enamorado de Katy Perry: “Es la mujer perfecta”, dice

Kate Middleton, “enferma” y “agotada” por el escándalo del príncipe Andrés en plena recuperación del cáncer. Foto: AFP

Kate Middleton, “enferma” y “agotada” por el escándalo del príncipe Andrés en plena recuperación del cáncer

A la Jorge Kahwagi, Ninel Conde se transforma y se somete a cambio de color de ojos. Foto: Instagram

A la Jorge Kahwagi, Ninel Conde se transforma y se somete a cambio de color de ojos

“Me escapé de mi propia despedida de soltera y fui a su departamento”: Demi Moore confiesa infidelidad la noche previa a su boda. Shutterstock vía Grosby Group

“Me escapé de mi propia despedida de soltera y fui a su departamento”: Demi Moore confiesa infidelidad la noche previa a su boda

Katy Perry. Foto: AP

Katy Perry presume el impactante vestido rojo con el que “enamoró” a Justin Trudeau

[Publicidad]