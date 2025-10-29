Hatsune Miku confirmó su visita a CDMX como parte de su nueva gira, “Miku Expo 2026”. La cantante virtual promete reencontrarse con sus fans con un show único y proyección 3D.

México fue elegido como uno de los países por los que la diva virtual cantará, prometiendo un concierto inolvidable ante miles de fans del anime y de la música, quienes la conocen junto a sus compañeros Vocaloids.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Miku en CDMX?

La “Miku Expo 2026” se llevará a cabo el martes 19 de mayo de 2026 en el Pepsi Center WTC de Ciudad de México a las 21:00 horas, por lo que los fans deberán anticiparse en la fila virtual para asegurar sus boletos.

La preventa se realizará el jueves 30 de octubre de 2024 a las 10:00 horas, mientras que la venta general comenzará el viernes 31 de octubre a la misma hora. Por ello, los fans deberán estar preparados con su tarjeta en mano o formar fila en las taquillas del recinto.

Hatsune Miku Presenta MIKU EXPO 2026 North America Tour: 19 de Mayo, Pepsi Center, CDMX.

Adquiere tus entradas en la #PreventaBanamex este 30 de Octubre a partir de las 10:00 a.m. pic.twitter.com/sE7pWj0A6G — OCESA K-pop (@ocesa_kpop) October 28, 2025

¿Quién es Hatsune Miku?

Desde su debut en 2007, Hatsune Miku sorprendió al mundo de la música siendo la primera cantante creada digitalmente. Su voz fue desarrollada a partir de la actriz japonesa Saki Fujita, con ayuda del sintetizador de voz de Crypton Future Media, Inc.

El programa de la compañía japonesa de tecnología musical es un software que permite a cualquier persona crear música al insertar letras y melodías, brindando libertad creativa para componer temas originales.

Con el paso del tiempo, la voz de Miku se viralizó en internet a través de canciones como “Levan Polka”, “Sekai” y “M@gical Cure! Love Shot!”, entre otras, que la convirtieron en un ícono de la cibercultura contemporánea.

Con más de 13 años de existencia, Hatsune Miku ha colaborado con artistas internacionales como Pharrell Williams y ha abierto shows para Lady Gaga. Ahora, la artista regresa a México prometiendo un espectáculo visual único para sus fans.