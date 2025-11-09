Más Información

Las acusaciones que hizo, luego de ser insultada por el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, pusieron a en el centro de la polémica internacional; sin embargo, un nuevo caso de violencia ha surgido ahora dentro de la división mexicana.

A través de las redes sociales, Michelle Domínguez, Miss Quintana Roo 2025, acusó públicamente a Jorge Figueroa, director de Miss Universo México, por presuntos actos de hostigamiento y violencia durante su participación en el certamen.

“Fui víctima de violencia de Jorge Figueroa”, dijo la modelo en un video en el que también explicó que sufrió insultos, manipulación de chats y discriminación.

Domínguez relató uno de los episodios que vivió y en los que, incluso, hubo violencia física:

"En esta serie de actos de violencia vienen insultos, agresiones, fomento al odio y rechazo, discriminación, violencia física... lo fomentó. Provocó que mi compañera de Tamaulipas (Gisella Flores) me golpeara en la cara con un celular y habló con mis compañeras, diciendo que yo era una persona con conductas irregulares, cuando no es cierto”.

En otra ocasión, según dijo Michelle, Figueroa habría entrado hasta la habitación en la que se hospedaba y, sin su consentimiento, revisó sus pertenencias.

“No solamente me insultó, entró a mi habitación a las casi dos de la mañana, con cinco personas, para hurgar entre mis cosas sin mi consentimiento y, además de lo que les comenté del fomento a la violencia física, también ejerció violencia psicológica y afectó mi desempeño”.

La exparticipante de Miss México aseguró que, inicialmente, acudió ante las autoridades de la organización para que tomaran cartas en el asunto, pero al no obtener respuestas, decidió hacer público su caso.

“Yo sí había levantado la voz, lo hice de manera institucional porque consideraba que era lo más profesional, pero esto no sirve en la organización. De esto están enterados los directivos y no hicieron nada al respecto”, dijo.

Michelle lamentó que, a diferencia de lo ocurrido con Fátima Bosch, ella no recibió ningún tipo de apoyo y, hasta hoy, sigue siendo amedrentada.

"Me sorprende porque, viendo lo que sucedió en Tailandia con mi compañera que ganó Miss Universo México, aquí sí hubo una actuación inmediata. Y, bueno, yo hubiera querido que sucediera lo mismo en mi situación y no fue así", finalizó.

Por su parte, Figueroa no se ha pronunciado sobre los señalamientos y la organización tampoco ha emitido ninguna respuesta.

