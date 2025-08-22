Series Netflix: lanzan primer vistazo de la segunda temporada de “Blue Eye Samurai”; esto se sabe del estreno

La popular plataforma de streaming, Netflix, lanzó el primer vistazo de su serie animada para adultos "Blue Eye Samurai", o Samurai de Ojos Azules, en español.

Fue a través de publicaciones en redes sociales que la casa productora lanzó el sneak peek de la segunda entrega de esta aclamada serie, confirmando a todos los fans que ya se encuentra en producción.

Esta nueva temporada promete aventura, intensidad y una trama que no decepcionará. Foto: Netflix

¿Qué se sabe de Blue Eye Samurai 2?

En el teaser de la segunda temporada, Ámbar Noizumi y Michael Green, creadores de Blue Eye Samurai, revelan que en la siguiente entrega, el deseo de venganza de Mizu, la llevará a Londres.

Lee también Series Netflix: ¿cuándo se estrena la temporada 5 de "Emily en París"?; revelan primeras imágenes

Los creadores confirmaron el regreso de personajes de la temporada pasada como Taigen, Ringo, Akemi, el maestro espadero e incluso personajes que se creían muertos.

Esta nueva producción volverá a apostar por una animación 3D híbrida, que genera escenas de combate coreografiadas con precisión y que brindan efectos visuales sobresalientes para el espectador; esta entrega tendrá a Jane Wu como productora ejecutiva.

Como parte del elenco de doblaje regresarán Maya Erskine, como Mizu; Brenda Song, como Akemi; Masi Oka, como Ringo; Darren Barnet, como Taigen; y a Cary-Hiroyuki Tagawa, como el Maestro Espadero.

Lee también Tunden a Ibai Llanos tras no saber hacer chilaquiles; "lo siento mexicanos", dice el streamer

Mizu's quest for revenge will continue.



Here's a sneak peek at Blue Eye Samurai Season 2. Now in production. pic.twitter.com/74cfXw3v07 — Netflix (@netflix) August 21, 2025

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de Blue Eye Samurai?

Netflix no ha anunciado la fecha oficial de estreno de Blue Eye Samurai 2, pero se puede predecir que los nuevos capítulos no serán lanzados hasta el 2026, ya que la serie cuenta con un proceso de animación complejo.

Sin embargo, todo indica que la espera valdrá la pena, pues esta segunda entrega promete más sangre, más emoción y una heroína que se está consolidando como uno de los grandes íconos de la animación moderna.

¿De qué trata Blue Eye Samurai?

La aclamada serie animada, estrenada en noviembre de 2023, transporta al espectador al Japón del siglo XVII, en plena era Edo. Sigue la historia de Mizu, una mujer mestiza que, para sobrevivir en una sociedad que la considera una "demonio", oculta su identidad y su género bajo la apariencia de un espadachín errante.

Su objetivo es claro y brutal: vengarse de los cuatro hombres extranjeros que permanecieron ilegalmente en Japón tras el cierre de fronteras y que marcaron para siempre su destino, incluido su padre.

También te interesará:

¿Quién era Raphaël Graven?; el streamer francés que murió durante una transmisión en vivo

Erika Buenfil denuncia robo en plaza Mítikah; acusa que personal de seguridad "no ayudó en nada"

¿Cuándo empieza la temporada de frentes fríos en México?; estos serán los estados más afectados, según el SMN

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/aosr