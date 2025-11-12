Más Información

Juchitán, Oax. – Con poco más de 500 elementos de corporaciones federales y estatales, la Fiscalía de Oaxaca informó que hoy se reanudó “la para realizar acciones directas, contra objetivos identificados y trabajos de inteligencia para atender el fenómeno delictivo en Juchitán”.

En el despliegue operativo participan elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaria de Marina, de la Defensa Nacional, de la Policía Estatal, entre otras que desde la mañana de hoy iniciaron los recorridos de patrullajes permanentes en zonas estratégicas de Juchitán.

Mediante un comunicado, la Fiscalía de Oaxaca destacó que las medidas implementadas incluyen “la instalación de en avenidas principales, accesos y cruceros, así como operativos de revisión integral al transporte público”.

Elementos de la guardia nacional también serán parte del operativo (12/11/2025). Foto: Especial
Elementos de la guardia nacional también serán parte del operativo (12/11/2025). Foto: Especial

De igual forma, se realizan intervenciones en polígonos prioritarios, supervisión de establecimientos comerciales y acciones de inteligencia en puntos identificados como de alto riesgo, con el propósito de reforzar la seguridad y fortalecer la procuración de justicia.

La Fiscalía de Oaxaca destacó que estas intervenciones mantienen una coordinación continua entre autoridades ministeriales y corporaciones de seguridad, lo que permite fortalecer investigaciones en curso y dar inicio a nuevos procesos de procuración de justicia.

Policías llevarán acabo labores de seguridad (12/11/2025). Foto: Especial
Policías llevarán acabo labores de seguridad (12/11/2025). Foto: Especial

Mediante el Operativo Sable, indicó la Fiscalía, se han logrado cateos, cumplimientos de y detenciones de más de 80 objetivos prioritarios y generadores de violencia, resultado de las tareas de inteligencia y operatividad interinstitucional.

La Operación Sable reinició su despliegue un día después que fue localizado el cuerpo sin vida de la menor de cuatro años, identificada como Noelia, cuya madre, Adeline, fue ejecutada en la noche del pasado lunes, junto con otras dos personas.

