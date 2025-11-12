Juchitán, Oax. – Con poco más de 500 elementos de corporaciones federales y estatales, la Fiscalía de Oaxaca informó que hoy se reanudó “la Operación Sable para realizar acciones directas, contra objetivos identificados y trabajos de inteligencia para atender el fenómeno delictivo en Juchitán”.

En el despliegue operativo participan elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaria de Marina, de la Defensa Nacional, de la Policía Estatal, entre otras que desde la mañana de hoy iniciaron los recorridos de patrullajes permanentes en zonas estratégicas de Juchitán.

Mediante un comunicado, la Fiscalía de Oaxaca destacó que las medidas implementadas incluyen “la instalación de filtros de seguridad en avenidas principales, accesos y cruceros, así como operativos de revisión integral al transporte público”.

Elementos de la guardia nacional también serán parte del operativo (12/11/2025). Foto: Especial

Lee también A 23 días del asesinato del alcalde, cabildo de Pisaflores, Hidalgo, no logra acuerdo para nombrar sustituto

De igual forma, se realizan intervenciones en polígonos prioritarios, supervisión de establecimientos comerciales y acciones de inteligencia en puntos identificados como de alto riesgo, con el propósito de reforzar la seguridad y fortalecer la procuración de justicia.

La Fiscalía de Oaxaca destacó que estas intervenciones mantienen una coordinación continua entre autoridades ministeriales y corporaciones de seguridad, lo que permite fortalecer investigaciones en curso y dar inicio a nuevos procesos de procuración de justicia.

Lee también Fiscal de Oaxaca vincula asesinato de la menor Noelia Daylen y tres adultos en Juchitán con disputa entre grupos criminales

Policías llevarán acabo labores de seguridad (12/11/2025). Foto: Especial

Mediante el Operativo Sable, indicó la Fiscalía, se han logrado cateos, cumplimientos de órdenes de aprehensión y detenciones de más de 80 objetivos prioritarios y generadores de violencia, resultado de las tareas de inteligencia y operatividad interinstitucional.

La Operación Sable reinició su despliegue un día después que fue localizado el cuerpo sin vida de la menor de cuatro años, identificada como Noelia, cuya madre, Adeline, fue ejecutada en la noche del pasado lunes, junto con otras dos personas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr