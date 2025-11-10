Cuautitlán Izcalli, Mex.- A un año del ataque armado en el bar Bling Bling, que causó la muerte de 6 personas, el proceso de investigación continúa contra 10 detenidos que están presuntamente involucrados en los hechos registrados el pasado 10 de noviembre del 2024, en el establecimiento que se ubicaba en la colonia San Francisco Tepojaco y por delitos contra la salud y acopio de cartuchos de uso exclusivo del ejército

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó a EL UNIVERSAL que todos los arrestados están recluidos en un penal y vinculados a proceso, el cual se encuentra en la etapa intermedia. Se trata de Juan Carlos “N”, alias Remington; Juan Cristóbal “N”, alias Juárez; Irvin Adonay, alias Pinky; y Cristian Uriel alias El Cristian, Ismael “N”, alias el Buchanas; Oscar “N”; Edith Veronica “N”; Ana Karen “N”; Juan “N”; y un adolescente.

Además, la FGJEM no ha realizado el trámite para la extinción de dominio por el estatus de la investigación del local donde vendían cerveza y botanas bajo el nombre de Bling Bling.

El sitio localizado en la Avenida José María Morelos de San Francisco Tepojaco, continúa asegurado y “en el momento procesal indicado se solicitará extinción de dominio, hasta el momento ningún interesado ha comparecido para acreditar la legítima propiedad del lugar”, precisó la Fiscalía mexiquense.

¿Qué ocurrió en el bar Bling Bling?

Fue alrededor de las 10:00 de la noche del domingo 10 de noviembre cuando sujetos armados llegaron en un auto rojo y 2 motocicletas al bar Bling Bling para abrir fuego en contra de las personas que ahí se encontraban, causando la muerte en el lugar de cinco, a quienes identificaron con los alias de Oso, de 46 años; Gory, de 23 años; Chivo, de 22 años; Gemelo, de 26 años; y un adolescente de 15 años de edad; mientras que el Patitas, de 20 años, murió mientras recibía los primeros auxilios.

El ataque, de acuerdo a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, está relacionado con otro hecho, sucedido el pasado 8 de octubre, cuando en un predio baldío en el municipio de Jilotepec, fueron hallados los cuerpos sin vida y calcinados de 6 personas, dentro de un Jetta de color blanco.

Las víctimas fueron identificadas como La Güera, de 36 años; otra mujer de iniciales B.J.G.A, de 25 años; La Diabla, de 34 años; Rulo, de 23 años; Pitbull, de 39 años y pareja sentimental de La Güera; y La Gress, de 22 años, a quienes privaron de la libertad al ser interceptados por hombres armados en la glorieta de San Felipe de Jesús, en la colonia Lomas de Cuautitlán.

La principal línea de investigación refiere que estas personas que fueron privadas de la vida en Jilotepec, presuntamente formaban parte de una banda delictiva con operaciones en San Francisco Tepojaco y Lomas de Cuautitlán. Y una supuesta diferencia entre La Güera con un sujeto identificado como El Padrino, miembro de otra célula dirigida por 2 sujetos de seudónimos Juárez y Remington, razón por la que se habrían ordenado privar de la vida a La Güera.

¿Quiénes son los detenidos?

Juan Carlos “N”, alias Remington; Juan Cristóbal “N”, alias Juárez; Irvin Adonay, alias Pinky; y Cristian Uriel alias El Cristian son 4 de los detenidos y vinculados a proceso por el probable delito de homicidio con la agravante de haberse cometido con ventaja, ya que la indagatoria de la Fiscalía mexiquense establece que llegaron al bar y de inmediato dispararon.

A estos sujetos los relacionan a un grupo criminal liderado por un sujeto identificado como generador de violencia de nombre Ismael “N”, alias El Buchanas, ya detenido en Puebla y vinculado a proceso; este último habría dado la orden del ataque en el bar Bling Bling y ya contaba con antecedentes de reclusión por homicidio, en el 2019 y puesto en libertad en el 2023.

Ademas, a Juárez, El Cristian y Pinky, también los vincularon a proceso por secuestro con la agravante de causar la muerte en agravio de seis personas, cuyos cuerpos fueron localizados calcinados el pasado 8 de octubre del 2024, en el municipio de Jilotepec y a los que, de acuerdo a la investigación, privaron de la libertad en Lomas de Cuautitlán.

Otro de los detenidos y vinculado a proceso es Oscar “N”, quien se desempeñaba como policía municipal de Cuautitlán Izcalli y estaría ligado a Remington, junto con un adolescente, quien conducía una moto presuntamente con drogas.

Ademas, también fueron detenidos Edith Veronica “N”, Ana Karen “N” y Juan “N”, por su probable participación en delitos contra la salud y acopio de cartuchos de uso exclusivo del ejército, pues los habrían sorprendido en un predio de la colonia Santa Rosa de Lima, en Cuautitlán Izcalli, con más de mil dosis de estupefacientes y armas, tras un operativo en el que fue detenido Juan Carlos “N” alias Remington, con el que habrían estado colaborando en delitos contra la salud.

De ese operativo, Juan “N”, en ese entonces de 83 años de edad, explicó al juez que fue despojado de 120 mil pesos por parte de los policías de investigación de la FGJEM y junto con Ana Karen “N”, que tenía 7 meses de embarazo, Edith Verónica “N” han seguido el proceso en libertad luego de que les fue fijada una fianza y se han presentado a firmar en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán México.

Entre las supuestas irregularidades que denunciaron, destaca la relacionada al despliegue del operativo, pues el agente del Ministerio Público argumentó que ocurrió al marcar el alto a un motociclista que huyó y los condujo hacia el predio. Sin embargo, la defensa de Ana, Juan y Edith, sostuvo que no fue así sino que llegaron a irrumpir sin ninguna orden, además de que presuntamente manipularon evidencia en video de cámaras de seguridad en la zona, por lo que calificaron como que “están disfrazando la ilegalidad de un cateo y tratan de justificar ese abuso de autoridad” y que se trata de un “hecho fabricado, inventado”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL