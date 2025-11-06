Culiacán.- Al hacer entrega de 73 nuevas patrullas y siete motocicletas a las corporaciones policiacas del estado y de los 20 municipios, el gobernador Rubén Rocha Moya citó que, con la dotación de estos nuevos equipos, se complementara la vigilancia en las calles y espacios públicos para fortalecer las estrategias de paz.

Señaló que los integrantes de la mesa de seguridad y los coordinadores de los diferentes operativos, permanentes y especiales dan muestra al país de cómo se puede coordinar tres niveles de gobierno.

Exclamó en el evento, celebrado en la explanada de Palacio de Gobierno: “hay que estar trabajando para el bien de la población, háganlo en coordinación con policía estatal, ejército, la Guardia Nacional, la Policía de Seguridad y Protección Ciudadana y Marina”.

Rocha Moya comentó que es importante que el operativo funcione de manera coordinada, ya que lo más importante y destacado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, es la coordinación.

Al hablar sobre el tema de la inversión en material de seguridad pública, el ejecutivo estatal aseguró que ningún municipio se está dejando por fuera, muestra de ello es la entrega de patrullas nuevas a cada uno de los 20 ayuntamientos.

En el evento, recordó que con anterioridad se habían proporcionado 100 patrullas nuevas por parte de las autoridades federales y a su vez la Fiscalía General del Estado está en licitación la adquisición de 15 nuevas unidades motrices para reforzar sus tareas de investigación.

Sobre el tema de la formación de nuevos elementos de seguridad, el próximo viernes se gradúan de la Universidad de la Policía, 30 nuevos ministerios públicos, 29 agentes de investigación y diez peritos, con lo que se va a fortalecer el área de justicia.

