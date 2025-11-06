Más Información

Perú declara persona non grata a Claudia Sheinbaum; ¿Qué implicaciones tiene?

Perú declara persona non grata a Claudia Sheinbaum; ¿Qué implicaciones tiene?

Hallan con vida al expresidente municipal de Zinapécuaro, Michoacán, informa Fiscalía estatal

Hallan con vida al expresidente municipal de Zinapécuaro, Michoacán, informa Fiscalía estatal

Matan a Guadalupe Urban Caballos, regidora de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca; autoridades exigen justicia

Matan a Guadalupe Urban Caballos, regidora de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca; autoridades exigen justicia

Fiscalía de Michoacán identifica al asesino material de Carlos Manzo; es un menor de 17 años

Fiscalía de Michoacán identifica al asesino material de Carlos Manzo; es un menor de 17 años

Javier Aguirre es nominado al premio de mejor entrenador del año de la FIFA

Javier Aguirre es nominado al premio de mejor entrenador del año de la FIFA

Hallan 40 bultos de cocaína en costas de Michoacán; aseguran alrededor de 2.5 toneladas de esta droga a la deriva

Hallan 40 bultos de cocaína en costas de Michoacán; aseguran alrededor de 2.5 toneladas de esta droga a la deriva

Culiacán.- Al hacer entrega de 73 nuevas patrullas y siete motocicletas a las corporaciones policiacas del estado y de los 20 municipios, el citó que, con la dotación de estos nuevos equipos, se complementara la vigilancia en las calles y espacios públicos para fortalecer las estrategias de paz.

Señaló que los integrantes de la mesa de seguridad y los coordinadores de los diferentes operativos, permanentes y especiales dan muestra al país de cómo se puede coordinar tres niveles de gobierno.

Exclamó en el evento, celebrado en la explanada de Palacio de Gobierno: “hay que estar trabajando para el bien de la población, háganlo en coordinación con policía estatal, ejército, la Guardia Nacional, la Policía de Seguridad y Protección Ciudadana y Marina”.

Rocha Moya comentó que es importante que el operativo funcione de manera coordinada, ya que lo más importante y destacado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, es la coordinación.

Leer también:

Al hablar sobre el tema de la inversión en material de seguridad pública, el ejecutivo estatal aseguró que ningún municipio se está dejando por fuera, muestra de ello es la entrega de patrullas nuevas a cada uno de los 20 ayuntamientos.

En el evento, recordó que con anterioridad se habían proporcionado 100 patrullas nuevas por parte de las autoridades federales y a su vez la Fiscalía General del Estado está en licitación la adquisición de 15 nuevas unidades motrices para reforzar sus tareas de investigación.

Sobre el tema de la formación de nuevos elementos de seguridad, el próximo viernes se gradúan de la Universidad de la Policía, 30 nuevos ministerios públicos, 29 agentes de investigación y diez peritos, con lo que se va a fortalecer el área de justicia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]