Avioneta se desploma en Toluca; moviliza a cuerpos de emergencia cerca del aeropuerto

Una avioneta que sobrevolaba el Aeropuerto Internacional de Toluca se desplomó en la zona de Industria Automotriz y Boulevard Miguel Alemán, en la colonia San Pedro Totoltepec, en el municipio de Toluca.
Al sitio acudieron elementos de seguridad pública municipal, así como personal de Protección Civil y Bomberos, quienes realizaron labores para sofocar el incendio provocado por la caída de la aeronave en una zona de bodegas.
Las labores de emergencia continúan en el lugar; por lo que se espera que, una vez controladas las llamas, las autoridades informen si hubo pérdidas humanas o personas lesionadas.
