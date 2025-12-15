Avioneta se desploma en Toluca; moviliza a cuerpos de emergencia cerca del aeropuerto

Una avioneta que sobrevolaba el Aeropuerto Internacional de Toluca se desplomó en la zona de Industria Automotriz y Boulevard Miguel Alemán, en la colonia San Pedro Totoltepec, en el municipio de Toluca.

Al sitio acudieron elementos de seguridad pública municipal, así como personal de Protección Civil y Bomberos, quienes realizaron labores para sofocar el incendio provocado por la caída de la aeronave en una zona de bodegas.

Las labores de emergencia continúan en el lugar; por lo que se espera que, una vez controladas las llamas, las autoridades informen si hubo pérdidas humanas o personas lesionadas.

#DeÚltimoMomento🚨



Unidades de Emergencia 🚑 🚔 atienden un accidente 💥 de una caída de avioneta ✈️ en la calle Industria Automotríz y Miguel Alemán, Colonia San Pedro Totoltepec #Toluca



✅Por su tu seguridad Evita la Zona.

🔥Humo denso en el lugar.

🆘9⃣1⃣1⃣ pic.twitter.com/7d0kYNG9di — C5 Estado de México (@C5Edomex) December 15, 2025

