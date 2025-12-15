Más Información

Avioneta se desploma en Toluca; moviliza a cuerpos de emergencia cerca del aeropuerto

Entre jaloneos y gritos, PAN toma tribuna del Congreso de la CDMX; suspenden la sesión

Sheinbaum reacciona a ley en SLP para que tenga primera gobernadora; insiste en rechazo a nepotismo

Trump arremete contra director Rob Reiner, asesinado en su casa; lo acusa de tener "obsesión enfermiza" en su contra

"Cuando Harry conoció a Sally" y "Cuentas conmingo", el cine emblemático de Rob Reiner

Harfuch informa avances del caso "El Limones"; UIF congela cuentas y descarta vínculos con Pedro Haces o sindicatos

Una avioneta que sobrevolaba el Aeropuerto Internacional de Toluca se desplomó en la zona de Industria Automotriz y Boulevard Miguel Alemán, en la colonia San Pedro Totoltepec, en el municipio de Toluca.

Al sitio acudieron elementos de seguridad pública municipal, así como personal de Protección Civil y Bomberos, quienes realizaron labores para sofocar el incendio provocado por la caída de la aeronave en una zona de bodegas.

Las labores de emergencia continúan en el lugar; por lo que se espera que, una vez controladas las llamas, las autoridades informen si hubo pérdidas humanas o personas lesionadas.

