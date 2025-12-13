Más Información

Sheinbaum promete más seguridad en Chihuahua, Sinaloa y Durango; restituye 3 mil hectáreas de tierra a pueblos indígenas

EU pide a inmigrantes en el país que se "vayan a casa"; "es lo más humano que puede hacer": Homan

“Queremos que sea mínima”, dice Secretario de Seguridad capitalina sobre presencia de policías en Marcha de la Generación Z de este domingo

El chino Zhenli Ye Gon obtiene amparo para saber la fecha exacta de su captura en EU; empresario sigue en el Altiplano

La FIFA recibe 5 millones de solicitudes de boletos para el Mundial 2026 en apenas 24 horas

Sin sesgo ni consigna en caso María Amparo Casar, asegura FGR; indagatoria se judicializó en septiembre

Ciudad Juárez.- Tres personas fueron , en Ciudad Juárez, Chihuahua, luego de que se les acusara de tener a cinco migrantes de Ecuador y Guatemala secuestrados para intentar cruzarlos de manera ilegal a los .

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en coordinación interinstitucional con la Guardia Nacional, logró el rescate de las cinco y la detención de los presuntos responsables.

Según se informó, el hecho ocurrió cuando personal operativo de la SSPE realizaba labores de investigación y fue alertado por un masculino que solicitó auxilio tras lograr escapar de un domicilio donde se encontraba retenido en contra de su voluntad.

El denunciante dijo a las autoridades, que en el lugar permanecían privadas de la libertad su hermana y otras personas, bajo custodia de diversos sujetos.

Al arribar, localizaron un vehículo Dodge Durango modelo 2004 estacionado frente al inmueble y aseguraron a un masculino que fue plenamente reconocido como uno de los custodios. De manera simultánea, se procedió al aseguramiento de dos mujeres que resguardaban el acceso al interior del domicilio.

Al ingresar a la vivienda, los agentes localizaron a cinco personas privadas de la libertad: dos personas de nacionalidad ecuatoriana, dos guatemaltecas y un menor de edad, quienes manifestaron haber sido retenidas con la finalidad de ser trasladadas de manera ilegal a los Estados Unidos.

Los detenidos fueron identificados como Martín G. A., Adriana Angélica L. P. y Andrea Cristina P. P., quienes, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

