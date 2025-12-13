Al comparecer ante el Congreso del Estado con motivo de su Primer Informe de Gobierno, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier (Morena), manifestó su disposición a mantener una relación institucional sólida basada en el respeto de los poderes y en el cumplimiento irrestricto de la Constitución.

“La pluralidad política es una fortaleza de Puebla y honrarla es parte esencial del compromiso republicano desde que asumí el mandato”, expresó ante el pleno, luego de escuchar los posicionamientos de todos los Grupos Legislativos.

Tras entregar el informe, el mandatario recordó que durante su primer año de administración ha actuado con visión de Estado, pensando siempre en el futuro de las próximas generaciones y en la obligación irrenunciable de gobernar para todas y para todos.

Lee también Aprueban 60% de los poblanos al gobernador Alejandro Armenta

“Reconozco a las distintas fuerzas políticas representadas en esta soberanía su amor a Puebla, con su participación se enriquece el diálogo democrático y se fortalece el federalismo”, señaló tras escuchar críticas en materia de seguridad, pero también reconocimientos a su labor.

Armenta afirmó que le indigna el saqueo al que estuvo sometido Puebla con proyectos de asociaciones público-privadas que generaron la deuda más grande que han tenido que pagar las y los poblanos.

En ese sentido, recordó que su gestión resolvió la deuda del Museo Internacional del Barroco, que representaba un saqueo de 8 mil millones de pesos para las finanzas del estado y con cuyos ahorros construyen obra orientada a la seguridad, la justicia y a la riqueza comunitaria.

Lee también Armenta acusa a exgobiernos de saquear Puebla; los llama el "Cártel del despojo"

Precisamente destacó que la seguridad, justicia y riqueza comunitaria fueron y son los tres pilares que guía su administración, bajo los principios de bioética social, visión de Estado y de futuro para las próximas generaciones.

“Estos son los tres pilares: seguridad, justicia y riqueza comunitaria (…) Hemos actuado con visión de Estado, pensando siempre en el futuro de las próximas generaciones y en la obligación irrenunciable a gobernar para todas y para todos. Reconozco en las diversas fuerzas políticas su amor al pueblo; con su participación, se enriquece el diálogo demócrata, se fortalece y pluraliza”, expuso.

Destacó las acciones en materia de inversión productiva y obra comunitaria, en seguridad, prevención de la violencia, fortalecimiento de los polos de desarrollo, el ahorro en la deuda del Museo Internacional del Barroco y la implementación de modelos que son ejemplo a nivel nacional, como el Centro Poblano de Salud Mental Integral.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl