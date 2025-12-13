En el pleno del Congreso del Estado y ante el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier (Morena), diputados opositores tendieron puentes de diálogo y apoyo, pero advirtieron de problemas en materia de seguridad, educación, salud, desarrollo económico y atención a las desigualdades.

Con motivo del Primer Informe de Gobierno del mandatario estatal, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano manifestaron su disposición de trabajar unidos, pero señalaron que mantendrán una posición responsable y seria e hicieron un llamado a la tolerancia a la crítica.

En contra parte, Armenta Mier fue arropado por legisladores del oficialista Morena y de sus aliados el PT, Fuerza por México, Nueva Alianza y PVEM, quienes resaltaron avances en la actual administración, como poner en el centro de la toma de decisiones al pueblo, reducir brechas de desigualdad, bajar índices de inseguridad y corregir excesos del pasado.

La legisladora morenista María Soledad Amieva Zamora aseguró que Puebla es testigo de un gobierno que honra la máxima de gobernar para servir al pueblo y no servirse de él.

“Reflejo de una administración que ha sabido escuchar, actuar y transformar, una administración que con liderazgo firme y sensibilidad social ha vuelto la esperanza a miles de poblanos y poblanas”, señaló.

Y dijo que el alto nivel de aprobación ciudadana al gobierno de Armenta, no se trata de propaganda sino de hechos, de una obra transformadora que mejora movilidad, infraestructura, educación y, sobre todo, de la dignidad humana. Resaltó el respaldo al campo, una seguridad publica fortalecida, con una visión preventiva, cercana a la gente comprometida y atención de objetivos prioritarios.

A nombre del Grupo Legislativo del PAN, la legisladora Celia Bonaga aclaró al gobernador que no son sus enemigos, pero advirtió de graves problemas en materia de seguridad, con un aumento de la inseguridad en la percepción ciudadana, incrementos en personas desaparecidas y la aparición de cuerpos y narco mantas en la propia capital poblana.

“Esa es una realidad que ningún informe puede maquillar”, sentenció y dijo que las y los poblanos perciben realidades distintas a las oficiales en hospitales públicos ante falta de medicinas e insumos; así como contradicciones en el combate a la corrupción, ataques a los medios de comunicación y presiones disfrazadas para doblegar voluntades.

“La crítica honesta ayuda más que el aplauso fácil, la crítica construye y la transparencia fortalece”, le dijo al mandatario.

El representante de Fuerza por México aseguró que en el gobierno de Armenta hay dirección, estabilidad y condiciones favorables para el desarrollo en seguridad, educación, desarrollo y atención al campo.

La legisladora del Partido Movimiento Ciudadano, Fedrha Suriano Corrales, aseguró que Puebla atraviesa momentos decisivos que exigen resultados tangibles: una seguridad que devuelva la tranquilidad, un sistema de salud que funcione, educación con infraestructura digna, oportunidades reales de desarrollo económico y políticas públicas que ataquen las desigualdades.

“No negar avances, pero mencionar tareas pendientes (…) exhorto al gabinete estatal a redoblar esfuerzos”, señaló y aclaró que no están ahí frenar el trabajo, pero tampoco para aplaudir por inercia.

Mientras que Nueva Alianza resaltó la visión de gobierno que puso en el centro de sus decisiones a las personas, y la visión humanista, educación como motor, justicia social, honestidad y participación ciudadana.

La diputada del PRI, Delfina Pozos Vergara, aclaró que no se trata de convertir los contrapesos en eternas disidencias, tampoco de impedir las buenas relaciones entre representantes de poder, sino de tener ánimo de acuerdos y consensos, sin tomar decisiones unilaterales.

“No apostaremos a desestabilización ni división de los poblanos, pero tampoco a sometimiento ni complacencia caprichos (…) existen áreas de oportunidad, decisiones que pueden perfeccionarse y acciones que admiten mejoras”, señaló.

Y advirtió que Puebla vive en inseguridad, con familias y comercios viviendo en incertidumbre y comunidades sin la tranquilidad necesarias.

El Partido del Trabajo aseguró que Armenta cumplió la palabra empeñada al colocar como prioridad a los poblanos por encima de cualquier interés privado y conducir al gobierno con austeridad, justicia social y visión transformadora.

Y el PVEM afirmó que durante este primer año de gobierno hubo presencia y decisión, así como un gobierno que coordina, escucha y actúa, sobre todo contra los abusos del pasado.

