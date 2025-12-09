Puebla, Puebla.- El Centro Poblano de Salud Mental Integral (CEPOSAMI) ha brindado atención a unas cinco mil familias, en un plazo de 45 días, informó el gobernador Alejandro Armenta Mier (Morena), quien mencionó que el derecho humano a la vida constituye una prioridad para su administración.

El mandatario estatal poblano, acompañado por Ceci Arellano, presidenta del Patronato del Sistema Estatal del Desarrollo para la Familia (SEDIF), afirmó que su administración se mantiene alineado con las políticas sociales impulsadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para atender las causas de los fenómenos sociales.

Todas las acciones ejecutadas, por los tres órdenes de gobierno -federal estatal y municipal-, mediante instituciones como el SEDIF tienen el propósito de garantizar el primer derecho humano: la vida.

Por ello, el CEPOSAMI es un modelo exitoso con rostro humano, que busca proteger a las niñas, niños y adolescentes, ya que el gobierno estatal se ocupa de las necesidades de la población, sin omisión, aseveró.

En su momento, Umi Choda Morales, directora de el CEPOSAMI, expuso que el modelo de atención garantiza una intervención integral, ética y especializada, porque el compromiso es que nadie se quede sin apoyo. Además las familias pueden acudir directamente o agendar cita vía telefónica, posteriormente serán recibidos por personal de trabajo social para canalizar al paciente al área correspondiente o a la dependencia indicada.

A su vez, Alejandra Santiago, secretaria técnica de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, consideró que la salud mental es muy importante, por ello el trabajo en conjunto con el gobernador Alejandro Armenta Mier, quien a puesto a disposición de los que la requieran la Clínica de Salud Mental de Adicciones, donde se atienden temas de ansiedad, depresión y adicción.

También mencionó que cuentan con 11 Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones que son enlace con el CEPOSAMI.

Y Rafael Antonio Aguilar, director del Hospital Psiquiátrico Dr. Rafael Serrano, refirió que como parte de la Red de los Servicios de Salud Mental, a través del nosocomio brindan consulta externa, hospitalización, servicios de psiquiatría y psicología; atención a problemas de ansiedad, depresión, consumo de sustancias, esquizofrenia y bipolaridad.