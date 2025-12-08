Más Información
Detienen al exgobernador César Duarte en Chihuahua; FGR lo investiga por lavado de dinero y desvío de recursos
Imágenes revelan el traslado de explosivos que estallaron en Coahuayana, Michoacán; iban cubiertos con plátanos
Sheinbaum entra a la lista de las 67 personas más elegantes de 2025; The New York Times destaca los bordados mexicanos en su indumentaria
Puebla, Puebla.- El gobernador Alejandro Armenta Mier (Morena) denunció el saqueo con negocios que permitieron en el pasado las administraciones estatales (PRI y PAN) a grupos que se dedicaron a hacer labores que les “dejaron moches”.
Por eso, a todos esos “delincuentes disfrazados de empresarios” los calificó como el “Cártel del despojo”.
De ahí la razón por la cual su gobierno realiza un manejo honesto de los recursos públicos: “No como el delincuente disfrazado de presidente municipal o de gobernador, con su red, con su mafia, que nos dejaron desde hace muchos años”, aseveró.
Dijo que su administración trabaja en desmantelar el régimen corrupto que dejaron los gobiernos neoliberales y que comprometieron las finanzas estatales.
Lee también Armenta pide a FGR actuar contra "El Toñin", presunto líder huachicolero
Además Armenta Mier aseguró que la delincuencia más dañina para la vida pública son los delincuentes empresarios y gobernantes que saquearon el erario.
“Los grupos delictivos más peligrosos son los delincuentes disfrazados de políticos, que después se vuelven empresarios. Esos son, porque tienen el poder, porque son delincuentes que engañan a la población, se vuelven presidentes municipales y desde ahí saquean al pueblo; o se vuelven gobernadores y desde ahí saquean al pueblo”, expresó.
Y precisó: “En lugar de apoyar la economía local, a los viveristas, a los productores de café, a los productores de zapato, a los sorgueros, se dedican a hacer compras que les dejan moches y saquean a Puebla”, expresó.
El gobernador Armenta Mier consideró que “Puebla fue el estado protector del huachicoleo. Todo un gobierno completo, sus funcionarios, dedicados al robo de hidrocarburos. Hoy somos el gobierno que recupera hidrocarburos”.
Pemex anuncia entrega de 5 mil toneladas más de asfalto a Puebla en 2026; Armenta agradece respaldo federal
rmlgv
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]