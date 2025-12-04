San Andrés Cholula, Puebla.- Petróleos Mexicanos (Pemex) entregará 5 mil toneladas más de asfalto para el año 2026 al gobierno estatal poblano, informó César Ojeda Zubieta, Gerente de Responsabilidad Social de la empresa paraestatal petrolera.

Dijo que la donación de asfalto para pavimentar las principales calles de la ciudad de Puebla-capital se incrementó en siete veces más, con respecto a la gestión del 2024 y reconoció como un aliado fundamental en la lucha contra el huachicol, al gobernador Alejandro Armenta Mier (Morena).

En la inauguración de siete vialidades rehabilitadas con módulos de pavimentación e insumos de la petrolera paraestatal, Ojeda Zubieta afirmó que por instrucciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la entidad contará con 5 mil toneladas más de asfalto en beneficio de Puebla, con ello se refrenda el compromiso con el estado, el cual se ve reflejado con las acciones de obra pública que emprende el gobernador Alejandro Armenta.

Asimismo expresó que la donación de productos petrolíferos en 2025 equivale a más del 100 por ciento del total recibido en la entidad en el periodo 2019-2024. "La obra que hoy se inaugura es un ejemplo de la excelente utilización de lo que Pemex dona", aseveró.

En su mensaje, el gobernador Armenta Mier mencionó que las obras que se entregan, son producto del trabajo coordinado entre los gobiernos federal y estatal, porque el propósito es que las y los poblanos tengan un mejor lugar para vivir y lo disfruten con sus familias.

También reiteró su compromiso y voluntad política para que las 33 vialidades que actualmente son reparadas, tengan un ahorro de un 30 por ciento en su costo real y destacó que cada una de ellas contarán con una red de ciclopistas, ya que las obras son para todos y la meta es alcanzar 5 mil calles. "Vamos a trabajar de la mano de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y de Pemex", especificó.

Y José Manuel Contreras de los Santos, secretario de Infraestructura del gobierno estatal, mencionó que con la directriz de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Gobierno de Puebla convierte vías de comunicación en Senderos de Paz.

En el centro de los proyectos se colocan a las familias poblanas con obra pública, bajo los principios de seguridad, justicia social y riqueza comunitaria. Y reconoció el apoyo de Pemex, a través de los insumos que, junto con los módulos de pavimentación, hace posible la rehabilitación en Puebla capital de 66 kilómetros de cinta de rodamiento, equivalente a mil 317 calles, en 13 vialidades que conectan puntos clave de la ciudad.

Contreras de los Santos comentó que como nunca antes en la entidad se construye obra pública sin corrupción, en beneficio directo de 52 colonias, en beneficio directo de 346 mil habitantes y 1.6 millones indirectamente. Recordó que en una primera donación recibieron 3 mil 500 toneladas de cemento asfáltico, 350 mil litros de gasolina y 330 mil litros de diésel para intervenir vialidades urbanas, caminos rurales y carreteras. Añadió que con la segunda entrega, de 5 mil toneladas de AC-20, iniciarán con la rehabilitación de 20 vialidades adicionales, para avanzar hacia la meta de 5 mil calles con un total de 33 calles intervenidas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv