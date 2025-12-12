Más Información

A unos días de cumplir su primer año como gobernador de , registra 60% de aprobación entre las y los poblanos, de acuerdo con la más reciente encuesta de Enkoll para EL UNIVERSAL; 35% desaprueba su gestión y 5% no sabe o no respondió.

Durante estos primeros 12 meses, su administración obtiene una calificación promedio de 6.0 en una escala del 1 al 10, 91% de la población menciona que lo conoce o ha escuchado hablar de él. Entre quienes lo identifican, 45% tiene una opinión buena o muy buena, 35% mala o muy mala y 17% la considera regular.

En los atributos personales evaluados, 62% lo describe como una persona trabajadora y 56% señala que está preparado para el cargo.

Aprobación de Alejandro Armenta
Con respecto al elemento de contexto político que midió la encuesta sobre su relación con el gobierno federal, 53% considera que la relación entre Alejandro Armenta y la presidenta Claudia Sheinbaum es muy o algo cercana, mientras que 35% la percibe como poco o nada cercana.

En cuanto a su desempeño de gobierno, los principales logros que se le atribuyen son la obra pública (11%), los apoyos sociales (10%) y las mejoras en áreas de gobierno (9%).

La inseguridad es el problema que más preocupa a las y los poblanos (64%), señalando de manera particular los robos y asaltos (70% señalaron este tema).

Finalmente, en afinidad partidista, 36% de los entrevistados se identifica con Morena; 15% con el PAN, y 7% con el PRI. MC, PVEM y PT alcanzan 4% cada uno, y 24% se considera apartidista.

Para esta encuesta se realizaron mil 215 entrevistas cara a cara en vivienda a hombres y mujeres con credencial de elector vigente, levantadas entre el 27 y 30 de noviembre. Los resultados tienen un margen de error de aproximadamente +/-2.83%, con un nivel de confianza de 95%.

