Más Información

Ataque armado en bar "La Resaka" deja 6 muertos en Tula; reportan 8 lesionados de gravedad

Ataque armado en bar "La Resaka" deja 6 muertos en Tula; reportan 8 lesionados de gravedad

Extienden a todo el país la búsqueda de José Manuel Jiménez Miranda, jefe de escoltas de Carlos Manzo

Extienden a todo el país la búsqueda de José Manuel Jiménez Miranda, jefe de escoltas de Carlos Manzo

Ministros de la Corte participan en inauguración de la FIL de Guadalajara; reconocen espacios culturales para construir justicia

Ministros de la Corte participan en inauguración de la FIL de Guadalajara; reconocen espacios culturales para construir justicia

Inicia la FIL de Guadalajara con el llamado de Amin Maalouf: "O sobrevivimos juntos, o desaparecemos juntos"

Inicia la FIL de Guadalajara con el llamado de Amin Maalouf: "O sobrevivimos juntos, o desaparecemos juntos"

América vs Rayados EN VIVO - Cuartos de final vuelta - Apertura 2025 - Liga MX

América vs Rayados EN VIVO - Cuartos de final vuelta - Apertura 2025 - Liga MX

Frente frío 17 se acerca a México; se esperan heladas para los últimos días de noviembre

Frente frío 17 se acerca a México; se esperan heladas para los últimos días de noviembre

Un Juez dictó sentencia de 11 años seis meses de para cinco personas por los delitos de acopio de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

También fueron señalados por los en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina y clorhidrato de cocaína.

Esto luego que la Fiscalía General de la República (), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo esta sentencia.

Lee también

De acuerdo a las investigaciones en junio de este año, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detectaron una camioneta que circulaba en sentido contrario con hombres armados en el poblado de Golfo de Santa Clara, Sonora.

Tras una persecución arrestaron en un inmueble a los tripulantes, Gabriel “M”, Luis “C”, Ángel “C”, Elba “C” y Orlando “M”.

En la acción, se aseguraron cuatro armas de fuego largas y tres cortas, 70 cargadores, nueve mil 63 cartuchos, dos kilos 160 gramos de clorhidrato de metanfetamina, 117 gramos de clorhidrato de cocaína y cinco vehículos.

Posteriormente, en procedimiento abreviado el Ministerio Público de la Federación (MPF), presentó las pruebas y un Juez del Centro de Justicia Penal Federal en Baja California con residencia en Mexicali, impuso la pena de 11 años de cárcel.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]