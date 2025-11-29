Un Juez dictó sentencia de 11 años seis meses de prisión para cinco personas por los delitos de acopio de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

También fueron señalados por los delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina y clorhidrato de cocaína.

Esto luego que la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo esta sentencia.

Lee también Llegan los primeros cambios en FGR con Ernestina Godoy; Héctor Elizalde va a AIC y César Oliveros a FEMDO

De acuerdo a las investigaciones en junio de este año, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detectaron una camioneta que circulaba en sentido contrario con hombres armados en el poblado de Golfo de Santa Clara, Sonora.

Tras una persecución arrestaron en un inmueble a los tripulantes, Gabriel “M”, Luis “C”, Ángel “C”, Elba “C” y Orlando “M”.

En la acción, se aseguraron cuatro armas de fuego largas y tres cortas, 70 cargadores, nueve mil 63 cartuchos, dos kilos 160 gramos de clorhidrato de metanfetamina, 117 gramos de clorhidrato de cocaína y cinco vehículos.

Posteriormente, en procedimiento abreviado el Ministerio Público de la Federación (MPF), presentó las pruebas y un Juez del Centro de Justicia Penal Federal en Baja California con residencia en Mexicali, impuso la pena de 11 años de cárcel.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro