Más Información
Dan 14 años de cárcel a "El Patrón", autor intelectual del atentado contra Ciro Gómez Leyva; asegura recibió órdenes del CJNG
EU y México alinean estrategias de seguridad; impulsan intercambio de datos para frenar huachicol y drones fronterizos
Las reacciones de Jacqueline "La Maga" Ovalle, tras ganar el Premio Marta de la FIFA: Representa la calidad de México
Entrenador mundialista pide no comprar boletos para la Copa del Mundo de 2026: "No te endeudes ni endeudes a tu familia"
Pachuca.– Al menos 12 personas resultaron lesionadas tras un accidente registrado en la sierra de Tlanchinol, Hidalgo, donde una unidad de transporte público de la ruta Tlanchinol–Huejutla se salió de la carretera federal México–Tampico.
El percance ocurrió a la altura del kilómetro 179+800, en el punto conocido como La Torre, en las inmediaciones de la llamada virgencita. La unidad, que tenía como destino la ciudad de Huejutla, perdió el control y se salió del camino.
El saldo fue de 12 personas lesionadas, de las cuales tres presentan heridas de consideración, por lo que al lugar acudieron elementos de diversos cuerpos de emergencia.
Cinco de los heridos fueron trasladados por la ambulancia del grupo Halcones; también participaron Protección Civil y vehículos particulares, que apoyaron en el traslado de los lesionados a hospitales de la región.
Leer también: Exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila, se encierra en el baño para evitar comparecer ante juez; transmite en vivo su traslado
Las personas lesionadas son: Luz María Amador Hernández, de 21 años, originaria de Chipoco, Tlanchinol; Karol Lara Hernández, de 20 años, de Zacualtipán; Juanita Lara Osubilla, de 59 años, de Zacualtipán; María Carmela Hernández Hernández, de 49 años, de Chalchocotipa, Tlanchinol; y Francisco Javier Austria Juárez, de 49 años, del barrio Huastequita, Tlanchinol.
Asimismo, resultaron lesionados Yadira Alonso Domingo, de 14 años, del barrio Independencia, Tlanchinol; Yanel Cortés Hernández, de 13 años, de Tolago, Lolotla; Irineo Hernández Francisca, de 43 años, de Tolago, Lolotla; Mayela Yamileth Cortés Hernández, de 17 años, de Tolago, Lolotla; y Leticia Domingo Juan, de 35 años, del barrio Independencia, Tlanchinol.
También se reportaron como lesionados Ana Agustín González, de 34 años, del barrio Hidalgo, Tlanchinol, y Flavio Vite Guzmán, de 64 años, de Cuamapil, Tlanchinol.
De igual forma, se informó que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo inició las investigaciones correspondientes, además de las labores para el retiro de la unidad, y exhortó a la población a extremar precauciones debido a las condiciones del camino.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]