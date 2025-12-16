Pachuca.– Al menos 12 personas resultaron lesionadas tras un accidente registrado en la sierra de Tlanchinol, Hidalgo, donde una unidad de transporte público de la ruta Tlanchinol–Huejutla se salió de la carretera federal México–Tampico.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 179+800, en el punto conocido como La Torre, en las inmediaciones de la llamada virgencita. La unidad, que tenía como destino la ciudad de Huejutla, perdió el control y se salió del camino.

El saldo fue de 12 personas lesionadas, de las cuales tres presentan heridas de consideración, por lo que al lugar acudieron elementos de diversos cuerpos de emergencia.

Cinco de los heridos fueron trasladados por la ambulancia del grupo Halcones; también participaron Protección Civil y vehículos particulares, que apoyaron en el traslado de los lesionados a hospitales de la región.

Leer también: Exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila, se encierra en el baño para evitar comparecer ante juez; transmite en vivo su traslado

Las personas lesionadas son: Luz María Amador Hernández, de 21 años, originaria de Chipoco, Tlanchinol; Karol Lara Hernández, de 20 años, de Zacualtipán; Juanita Lara Osubilla, de 59 años, de Zacualtipán; María Carmela Hernández Hernández, de 49 años, de Chalchocotipa, Tlanchinol; y Francisco Javier Austria Juárez, de 49 años, del barrio Huastequita, Tlanchinol.

Asimismo, resultaron lesionados Yadira Alonso Domingo, de 14 años, del barrio Independencia, Tlanchinol; Yanel Cortés Hernández, de 13 años, de Tolago, Lolotla; Irineo Hernández Francisca, de 43 años, de Tolago, Lolotla; Mayela Yamileth Cortés Hernández, de 17 años, de Tolago, Lolotla; y Leticia Domingo Juan, de 35 años, del barrio Independencia, Tlanchinol.

También se reportaron como lesionados Ana Agustín González, de 34 años, del barrio Hidalgo, Tlanchinol, y Flavio Vite Guzmán, de 64 años, de Cuamapil, Tlanchinol.

De igual forma, se informó que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo inició las investigaciones correspondientes, además de las labores para el retiro de la unidad, y exhortó a la población a extremar precauciones debido a las condiciones del camino.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr