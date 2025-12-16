Más Información
La exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila, Tania Flores Guerra, transmitió en vivo el momento en el que fue notificada y trasladada a Saltillo por agentes de la fiscalía de Coahuila para comparecer ante un juez por procesos abiertos en la fiscalía Anticorrupción del Estado.
La excaldesa de Morena estaba en los juzgados de Sabinas donde se celebraba una audiencia en contra su extesorero, Víctor Manuel “N”, a quien desde la semana pasada le fue colocado un brazalete electrónico y también es señalado de presuntas irregularidades durante la gestión de Flores Guerra.
Tania Flores Guerra se encerró en un baño de los juzgados donde comenzó a transmitir en vivo. En los primeros minutos expresó que se trataba de una represión en su contra y una serie de presuntos abusos de las distintas autoridades de procuración de justicia.
Durante 40 minutos estuvo encerrada en el baño hasta que dos elementos ministeriales abrieron y le informaron que tendría que ser llevada a Saltillo a enfrentar una comparecencia. La orden de presentación se da después de que la exalcaldesa no atendiera un llamado en julio para celebrar una audiencia como parte de un proceso legal en curso.
Sobre el caso, el fiscal de Coahuila, Federico Fernández, aclaró que no se trató de una orden de arresto, sino de una orden de comparecencia, la cual, explicó se da cuando un juez te cita para desarrollar una diligencia o una audiencia inicial y no se presenta la persona, y tampoco se justifica de manera correcta la ausencia.
“No se trata de un proceso ni de un delito que amerite prisión preventiva oficiosa. Es la autoridad jurisdiccional la que puede emitir una medida cautelar. El motivo es de unas carpetas que se están integrando”, ahondó.
Fernández dijo que hay dos procesos con la fiscalía Anticorrupción y será el Poder Judicial la el que determine las medidas. También aseguró que no se trata de un asunto partidista, como lo ha querido manejar la exalcaldesa, quien en su transmisión señaló al gobernador de Coahuila de abusos de autoridad.
En la transmisión en vivo Tania Flores Guerra intentó mantener su celular, pero las agentes se lo negaron. Sin embargo, el dispositivo fue tomado por su abogado, quien mantuvo la transmisión por más de dos horas, inclusive en el traslado a bordo de un vehículo.
