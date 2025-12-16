Nogales, Sonora.- La inconformidad por la falta de pagos en la construcción de las vías del ferrocarril del proyecto Reubicación de Vías Férreas Nogales–Ímuris, derivó este martes en bloqueos ferroviarios y carreteros que afectan gravemente la actividad económica y el comercio exterior en la región fronteriza.

Trabajadores, transportistas y empresas constructoras bloquearon las vías del tren de Ferromex a la altura del kilómetro 18, impidiendo el paso de convoyes que transportan mercancía y vehículos de exportación con destino a Estados Unidos.

Entre los furgones detenidos se encuentran unidades cargadas con automóviles nuevos de la planta ensambladora Ford, los cuales permanecen varados debido a la colocación de maquinaria pesada sobre las vías.

Trabajadores exigen apoyo de la presidenta (16/12/2025). Foto: Especial

De manera paralela, los manifestantes realizaron un bloqueo parcial de la carretera federal México 15, principal vía de acceso a Nogales y a la frontera con Estados Unidos, a la altura de la salida sur de la ciudad.

En la protesta participan al menos seis sindicatos afiliados a la Federación de Sindicatos y Organizaciones Independientes del Estado de Sonora (Fesoies).

Los inconformes exigen el pago de más de 4 mil millones de pesos por trabajos realizados durante el último año en esta obra ferroviaria de carácter federal, adeudo que, aseguran, se arrastra desde el último trimestre de 2024. Señalan que la falta de cumplimiento ha provocado una crisis financiera que afecta directamente a proveedores, empresas locales y al sustento de más de mil familias.

“Esta situación ya es insostenible. No hemos podido cubrir aguinaldos, compromisos con proveedores ni créditos adquiridos para operar”, denunciaron los manifestantes desde el lugar del bloqueo, al tiempo que hicieron un llamado urgente a la presidenta de la República para que intervenga y garantice una solución inmediata y justa.

Como parte de sus acciones, los sindicatos y empresas enviaron una carta al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, en la que detallan la crítica situación económica que enfrentan.

En el documento explican que, pese a haber sostenido las operaciones con recursos propios para no frenar el avance de la obra, el incumplimiento reiterado de los pagos ha llevado al sector a un límite operativo que compromete la continuidad del proyecto.

Paso del tren bloqueado en Sonora (16/12/2025). Foto: Especial

La obra de reubicación ferroviaria, considerada estratégica para mejorar la movilidad urbana y el flujo comercial en Nogales, forma parte de los proyectos de infraestructura ferroviaria impulsados durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

No obstante, los manifestantes advirtieron que mantendrán los bloqueos hasta recibir una respuesta concreta de las autoridades federales y estatales que garantice el pago de los adeudos pendientes.

Mientras tanto, el bloqueo continúa generando afectaciones al tránsito local, al transporte de carga y a las exportaciones hacia Estados Unidos, incrementando la presión económica y social en esta zona clave de la frontera norte del país.

aov/cr