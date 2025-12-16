Más Información

Dan 14 años de cárcel a "El Patrón", autor intelectual del atentado contra Ciro Gómez Leyva; asegura recibió órdenes del CJNG

EU y México alinean estrategias de seguridad; impulsan intercambio de datos para frenar huachicol y drones fronterizos

Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado mexicano, en el caso de Ernestina Ascencio

Secretario de OEA pide a Estados miembros no interferir en las elecciones de otros países tras casos de Honduras y Chile

Anuncia Brugada actividades navideñas; habrá concierto de música electrónica para recibir al 2026

Alex Tonatiuh Márquez Hernández deja el cargo de director de la ANAM, revela Sheinbaum; es una decisión interna, dice

Culiacán, Sin.- En una tercera revisión sorpresiva, efectuada en menos de 24 horas en el , se aseguraron 128 dosis de diversas drogas, 46 nuevos teléfonos celulares, doce cartuchos calibre 22, dos radios, dos antenas de internet satelital () y una botella de whisky, entre otros objetos prohibidos.

Los elementos del volvieron muy temprano a efectuar una nueva inspección en varios módulos, donde se encontró una báscula, una maquina selladora térmica, 281 pesos en moneda nacional, dos cargadores para celulares y dieciséis puntas de fabricación casera.

En un nuevo comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que en esta nueva revisión, se encontró 34 dosis de una yerba seca, color verde, con las características de la y noventa y cuatro dosis de un polvo blanco, cuyas características son similares a la cocaína.

Objetos punzocortantes asegurados del penal de Culiacán (16/12/2025). Foto: Especial
Las autoridades informaron que van a continuar con estos esculques sorpresivos, ya que horas antes de estos hallazgo el grupo de Fuerzas Especiales del Estado realizó nuevas revisiones sorpresivas en diversos módulos del centro de reclusión de Culiacán, en las que aseguro diversas dosis de drogas, 18 teléfonos celulares, cuatro módems, un monitor para computadora y tres mil 190 pesos en efectivo.

Se dio a conocer que en forma sorpresiva se volvieron a efectuar dos nuevos esculques en este penal, cuya vigilancia externa fue reforzada por la Guardia Nacional y del ejército.

Durante la primera inspección, el personal estatal, en apoyo a los custodios en una inspección, solo encontró cuatro celulares, igual número de cargadores para estos equipos móviles y cuatro de fabricación artesanal.

Celulares resguardados por elementos de seguridad (16/12/2025). Foto: Especial
La Fuerzas Especiales estatales, en una segunda revisión en diversos módulos, encontraron dos bolsas con yerba seca, con las características de la marihuana, dos dosis de la misma sustancia, tres bolsas con un polvo blanco, presuntamente cocaína y una dosis de una sustancia similar.

También, se aseguró una trituradora para marihuana, nueve cajetillas de cigarros, catorce celulares, siete cargadores para estos equipos, un radio, un cargador para radio Motorola, una batería para radio, cuatro módems, un USB.

Los elementos estatales, encontraron en la revisión, un disco duro, un monitor para computadora, un teclado, un mouse, tres mil 190 pesos, seis puntas y cuatro objetos contundentes.

