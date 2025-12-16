Ciudad Obregón.- Fueron suspendidas las clases en el Instituto La Salle de Ciudad Obregón luego de que se difundiera entre el alumnado una presunta amenaza de atentado en los próximos días, lo que generó la activación inmediata de los protocolos de seguridad en la institución educativa.

De acuerdo con información preliminar, la advertencia habría sido realizada por un alumno de educación básica a través de WhatsApp, situación que alertó a directivos del plantel y a las autoridades correspondientes. Ante ello, se desplegó un operativo de resguardo en el que participan elementos de la Agencia Ministerial de Investigaciones Criminal (AMIC), policía municipal y estatal, así como efectivos de la Guardia Nacional.

El dispositivo de seguridad se mantiene en las instalaciones del instituto, ubicado en la intersección de las calles Cajeme y Sonora, en la colonia Zona Norte, mientras se desarrollan las investigaciones para determinar el origen y la veracidad de la amenaza, así como las posibles responsabilidades legales.

La directora del plantel, la maestra Alejandra Osuna García, emitió un mensaje dirigido a la comunidad escolar en el que subrayó que las acciones implementadas tienen como objetivo salvaguardar la integridad física y emocional de estudiantes, personal docente y familias.

“Con el compromiso permanente de cuidar la integridad física y emocional de quienes conformamos nuestra comunidad, tras la detección oportuna de una situación que requiere atención, la Dirección ha activado de manera preventiva los protocolos institucionales de seguridad”, señaló.

Como parte de estas medidas, y sin que exista un riesgo para la comunidad escolar, se determinó que un estudiante continuará de manera temporal su proceso educativo en modalidad virtual, sin asistencia presencial, mientras se llevan a cabo los procedimientos internos de seguimiento en coordinación con la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y las autoridades correspondientes.

La dirección del Instituto La Salle precisó que estas acciones tienen un carácter estrictamente preventivo y no constituyen una sanción, ya que buscan proteger el bienestar colectivo y garantizar el derecho a la educación del alumno involucrado.

Asimismo, se informó que la institución mantiene comunicación directa con la familia del estudiante y brinda el acompañamiento necesario, respetando la confidencialidad y la protección de los datos personales, conforme a la normativa institucional vigente.

Finalmente, la comunidad educativa agradeció la comprensión y colaboración de padres de familia y autoridades para fortalecer un entorno escolar seguro, respetuoso y responsable.

