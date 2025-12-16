Una enorme escultura en honor a los recolectores de cítricos del municipio veracruzano de Álamo -el cual había sufrido daños durante la inundación del pasado mes de octubre-, se colapsó por completo causando asombro y tristeza entre habitantes de esa región del norte del estado.

El Colotero, una escultura de 15 metros de alto diseñada por el artista pozarricense Miguel Vargas Martínez, amaneció completamente derrumbada en el acceso principal del municipio de Álamo, el cual resultó severamente afectado durante las lluvias y desbordamientos de ríos del pasado mes de octubre.

La imagen fue edificada en reconocimiento a la labor realizada por los hombres del campo alamense; se le conoce como Colotero al cortador de naranja porque durante la cosecha porta en sus espaldas un colote, es decir un recipiente elaborado con tiras de carrizo y reforzado con cuero.

El esfuerzo de estos hombres y mujeres fue reconocido entonces por el escultor Miguel Vargas Martínez, quien en el 2004 realizó el gigante de acero y hormigón.

Usuarios de redes sociales criticaron a autoridades municipales y estatales por no haber atendido los daños que presentó la obra tras las inundaciones.

En ese sentido, el Gobierno del Estado reconoció que el monumento había sido reportado con afectaciones desde la inundación del pasado mes de octubre, presentando fracturas en su estructura, “por lo que las autoridades mantenían el área acordonada para evitar que la población se acercara”.

La gobernadora Rocío Nahle García lamentó el derrumbe y aseguró que se construirá una replica.

“El Colotero es una obra emblemática del municipio de Álamo, Veracruz conocido como la capital de la naranja. Debido a las pasadas lluvias torrenciales, el monumento quedó fracturado y hoy lamentablemente colapsó. Vamos a levantar una réplica con el mismo diseño del Mtro. Vargas”, anunció en sus redes sociales.

