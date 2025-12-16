Culiacán.- Se investiga un segundo ataque con explosivos artesanales a un negocio de venta de cerveza en la ciudad de Mazatlán, cuya detonación solo causó severos daños al negocio ubicado por la avenida Gutiérrez Najera, sin reportes de personas heridas.

Los cuerpos de seguridad y de auxilio fueron notificados de una fuerte detonación muy cerca del Parque Martiniano, en el puerto, por lo que al acudir encontraron que un expendio de cerveza presentaba serios daños en su estructura, pero no había personas lesionadas o muertas por la explosión.

Una de las versiones dadas a conocer es que personas desconocidas arrojaron un artefacto explosivo al negocio y huyeron rápidamente del lugar. La detonación cimbró varios locales y viviendas cercanas en la avenida Gutiérrez Najera, por lo que peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron las primeras indagaciones.

Este acto de violencia se suma a otro similar registrado la noche del martes 18 de noviembre cuando se reportó una fuerte explosión en el interior de un expendio de cerveza ubicado por la avenida Clouthier en la colonia Foresta, de la ciudad de Mazatlán.

Una de las versiones que fueron dadas a conocer a los cuerpos de seguridad es que personas desconocidas que viajaban en una motocicleta lanzaron un artefacto explosivo al interior del negocio.

En este hecho, una mujer que se presume pasaba en esos momentos frente al negocio fue alcanzada por la fuerte explosión, por lo que tuvo que ser trasladada a un hospital por las lesiones que presentó.

