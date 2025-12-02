Culiacán, Sin.- En un expendio de cerveza ubicado en la calle Mar Báltico, de la colonia Lombardo Toledano, de la capital del estado, dos personas del sexo masculino resultaron muertos y uno más, durante un ataque a balazos contra el negocio por un grupo armado que logró huir del lugar.

Según la información, personas desconocidas que arribaron al lugar en un vehículo, sin medir palabra, abrieron fuego contra las personas que se encontraban a la entrada del negocio, donde fallecieron dos personas, se desconoce, si se trata de los empleados o clientes que se encontraban comprando bebidas alcohólicas.

Los cuerpos de auxilio que llegaron al sitio del ataque, luego de revisar a las personas con impactos de bala, determinaron que dos de ellos, no presentaban signos vitales y una tercera víctima fue trasladada a un hospital con graves heridas.

En el lugar de los hechos, los peritos de la Fiscalía General del Estado recolectaron decenas de casquillos percutidos de armas automáticas, a fin de practícales estudios de balística para determinar si las armas utilizadas están asociadas a otros delitos.

Por la madrugada de este martes, en capital del estado continuaron los ataques con armas automáticas contra residencias, casi en forma simultanea dos de ellas, ubicadas en los fraccionamientos Rincón de Humaya y Portafé Premium, amanecieron con daños en sus fachadas, puertas y ventanas a causa de los impactos de bala.

Los vecinos del sector Infonavit Solidaridad reportaron continuas detonaciones de armas de fuego, sin ubicar con exactitud el lugar, por lo que la policía estatal y el ejército realizaron recorridos sin lograr ubicar el lugar exacto de las detonaciones,

Fue la mañana de este martes, cuando vecinos de la calle Paricutín, del fraccionamiento Rincón de Humaya, detectaron que una residencia de dos pisos presentaba en su fachada, puertas y ventanas impactos de bala, por lo que las autoridades acudieron al sitio, sin encontrar evidencias de personas lesionadas.

Un caso similar se presentó en el fraccionamiento Portafé Premium, en donde otra residencia de dos pisos, al parecer sola, fue blanco de disparos de armas automáticas en su fachada, puertas y ventanas.

Las autoridades que acudieron a dar fe de este nuevo ataque que se produjo contra un inmueble sobre la calle Bosquecitos, localizaron decenas de cascajos percutidos de armas automáticas, por lo que delimitaron el área y notificaron a la Fiscalía General del Estado para que se levanten las actas respectivas.

