Guanajuato, Gto.- Más de 22 mil 800 elementos de Seguridad tienen la misión de garantizar la tranquilidad y paz de Guanajuato durante las fiestas decembrinas, y de cuidar a las personas vulnerables a las bajas temperaturas en los 46 municipios del estado.

En el arranque del Operativo Guadalupe-Reyes y Campaña Invernal 2025-2026, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo señaló que 50 dependencias de los tres órdenes de gobierno y organizaciones civiles se unen con el propósito común de cuidar a la gente del 11 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026.

“Arrancamos este operativo con el más alto compromiso, con la firme convicción de proteger a nuestra gente de Guanajuato, a nuestros visitantes y a nuestras familias. La visión que tenemos es cuidar la integridad y el patrimonio de la gente”, dijo.

En el arranque del Operativo Guadalupe-Reyes y Campaña Invernal 2025-2026, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, señaló que el despliegue incluye vigilancia en carreteras estatales y federales. Foto: Especial.

Las acciones del operativo están diseñadas para prevenir accidentes, proteger a las personas ante el frío extremo y reducir riesgos asociados a la movilidad, la pirotecnia y las reuniones masivas.

Explicó que el despliegue incluye vigilancia en carreteras estatales y federales; recorridos en comunidades; supervisión del manejo y venta de pirotecnia; atención en eventos; así como una campaña de concientización sobre la prevención de enfermedades, incendios y accidentes en el hogar.

“Mujeres y hombres de todas las corporaciones, respaldados con 3 mil 813 unidades, se van a dedicar a garantizar la seguridad y la prevención en este operativo”.

Más de 22 mil 800 elementos de seguridad y emergencias cuidarán Guanajuato en las fiestas decembrinas. Foto: Especial.

Habilitan 14 albergues para proteger a 25 mil familias del frío

Para la estación del año se cuenta con 141 refugios temporales habilitados para recibir hasta 25 mil personas vulnerables a las bajas temperaturas, además se distribuyen cobijas para ellas, dijo en compañía de su esposo Juan Carlos Montesinos, presidente del DIF.

Este año, el DIF estatal adquirió 40 mil cobijas, "porque queremos llegar a más familias que requieren de este apoyo, sobre todo cuando se prevé la llegada de 48 frentes fríos en esta temporada", acotó la mandataria.

También se puso en marcha la Campaña Invernal 2025-2026. Foto: Especial.

El 911 y el Centro Estatal de Gestión de Emergencias estarán operando de manera ininterrumpida para coordinar la respuesta con Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja, SUEG, Guardia Nacional, Defensa y las áreas de seguridad municipal y estatal.

