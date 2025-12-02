Más Información

Aprueba pleno del Senado 10 candidaturas a titularidad de FGR; esperan terna de Sheinbaum

Aprueba pleno del Senado 10 candidaturas a titularidad de FGR; esperan terna de Sheinbaum

IPN suspende a su secretario de Administración por presunto enriquecimiento ilícito; es acusado de dar contratos a empresas fantasma en el ISSSTE

IPN suspende a su secretario de Administración por presunto enriquecimiento ilícito; es acusado de dar contratos a empresas fantasma en el ISSSTE

Germán Martínez presenta denuncia contra reforma judicial ante la Corte Interamericana; la justicia mexicana debe ser juzgada, asevera

Germán Martínez presenta denuncia contra reforma judicial ante la Corte Interamericana; la justicia mexicana debe ser juzgada, asevera

Sheinbaum anuncia arranque de las Farmacias del Bienestar; inician en el Edomex con 500

Sheinbaum anuncia arranque de las Farmacias del Bienestar; inician en el Edomex con 500

En el exilio, México se convirtió en el refugio de Joan Manuel Serrat: "se me abrió cuando se me cerraron las puertas de mi casa"

En el exilio, México se convirtió en el refugio de Joan Manuel Serrat: "se me abrió cuando se me cerraron las puertas de mi casa"

Enoja a Taibo por señalamientos sobre falta de mujeres en colección del Boom 25 para 25; "¿quieres una colección por cuota?", responde

Enoja a Taibo por señalamientos sobre falta de mujeres en colección del Boom 25 para 25; "¿quieres una colección por cuota?", responde

Guanajuato, Gto.- Más de 22 mil 800 elementos de Seguridad tienen la misión de garantizar la tranquilidad y paz de durante las , y de cuidar a las personas vulnerables a las bajas temperaturas en los 46 municipios del estado.

En el arranque del Operativo Guadalupe-Reyes y Campaña Invernal 2025-2026, la gobernadora señaló que 50 dependencias de los tres órdenes de gobierno y organizaciones civiles se unen con el propósito común de cuidar a la gente del 11 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026.

“Arrancamos este operativo con el más alto compromiso, con la firme convicción de proteger a nuestra gente de Guanajuato, a nuestros visitantes y a nuestras familias. La visión que tenemos es cuidar la integridad y el patrimonio de la gente”, dijo.

En el arranque del Operativo Guadalupe-Reyes y Campaña Invernal 2025-2026, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, señaló que el despliegue incluye vigilancia en carreteras estatales y federales. Foto: Especial.
En el arranque del Operativo Guadalupe-Reyes y Campaña Invernal 2025-2026, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, señaló que el despliegue incluye vigilancia en carreteras estatales y federales. Foto: Especial.

Lee también:

Las acciones del operativo están diseñadas para prevenir accidentes, proteger a las personas ante el frío extremo y reducir riesgos asociados a la movilidad, la pirotecnia y las reuniones masivas.

Explicó que el despliegue incluye vigilancia en carreteras estatales y federales; recorridos en comunidades; supervisión del manejo y venta de pirotecnia; atención en eventos; así como una campaña de concientización sobre la prevención de enfermedades, incendios y accidentes en el hogar.

“Mujeres y hombres de todas las corporaciones, respaldados con 3 mil 813 unidades, se van a dedicar a garantizar la seguridad y la prevención en este operativo”.

Más de 22 mil 800 elementos de seguridad y emergencias cuidarán Guanajuato en las fiestas decembrinas. Foto: Especial.
Más de 22 mil 800 elementos de seguridad y emergencias cuidarán Guanajuato en las fiestas decembrinas. Foto: Especial.

Lee también:

Habilitan 14 albergues para proteger a 25 mil familias del frío

Para la estación del año se cuenta con 141 refugios temporales habilitados para recibir hasta 25 mil personas vulnerables a las bajas temperaturas, además se distribuyen cobijas para ellas, dijo en compañía de su esposo Juan Carlos Montesinos, presidente del DIF.

Este año, el DIF estatal adquirió 40 mil cobijas, "porque queremos llegar a más familias que requieren de este apoyo, sobre todo cuando se prevé la llegada de 48 frentes fríos en esta temporada", acotó la mandataria.

También se puso en marcha la Campaña Invernal 2025-2026. Foto: Especial.
También se puso en marcha la Campaña Invernal 2025-2026. Foto: Especial.

El 911 y el Centro Estatal de Gestión de Emergencias estarán operando de manera ininterrumpida para coordinar la respuesta con Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja, SUEG, Guardia Nacional, Defensa y las áreas de seguridad municipal y estatal.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]