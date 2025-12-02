Aguascalientes, Ags.- Doce elementos de la Policía Municipal que fueron capacitados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) serán los primeros en utilizar el taser en la ciudad de Aguascalientes, tras una reforma al Código Municipal que lo permite.

El secretario de Seguridad Pública Municipal, Gonzalo Pérez Zúñiga, explicó que la capacitación de Sedena fue exclusivamente para poder usar “este tipo de armas no letales que producen electricidad nada más”.

Dijo que es una herramienta para neutralizar prácticamente alguna amenaza, que inclusive no hay problema que a quien va dirigido tenga problemas cardíacos.

El secretario señaló que una primera fase de un plan piloto será utilizada por los doce policías que hace 20 días fueron entrenados sobre el manejo del instrumento.

Precisó que solo debe aplicarse de manera preventiva, “no nada más es de sacar el taser y utilizarlo”. Es viable recurrir a éste “cuando un compañero o dos se enfrenten con una persona con un arma blanca”.

Pérez Zúñiga explicó que en la primera etapa operarán con equipos taser número 7 que fueron adquiridos, que son de un cartucho que viene de doble.

"Esperamos realmente que sea funcional y práctico para los compañeros, sobre todo para que no esté en peligro su integridad y la de terceras personas”.

Al momento que desenfunden el dispositivo automáticamente se activará la "body cam", que vienen enlazados, y en el C4 se estaría haciendo una grabación. Entonces, lo podrán activar en una amenaza o agresión real.

Destacó que lo que menos se quiere es violentar el uso de la fuerza y sobre todo respetar los derechos humanos.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, dijo que sería prudente que la Policía estatal utilice el taser en el tema de uso de fuerza, a una semana del que el ayuntamiento de Aguascalientes lo avaló.

Incluso, comentó que han analizado la posibilidad de comprar esos objetos.

“Estamos esperando para ver si también es factible, por ahí ya tuvimos una situación de poderlos comprar", aseveró.

