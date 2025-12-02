Más Información
IPN suspende a su secretario de Administración por presunto enriquecimiento ilícito; es acusado de dar contratos a empresas fantasma en el ISSSTE
Germán Martínez presenta denuncia contra reforma judicial ante la Corte Interamericana; la justicia mexicana debe ser juzgada, asevera
Enoja a Taibo por señalamientos sobre falta de mujeres en colección del Boom 25 para 25; "¿quieres una colección por cuota?", responde
Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía de Sonora obtuvo una sentencia condenatoria contra Jesús Elena “N”, de 36 años, por el delito de violación a la intimidad sexual; el Juez dictó una pena de 4 años de prisión, sin beneficios.
La investigación ministerial demostró que los hechos se cometieron el 9 de agosto de 2023, cuando la sentenciada publicó en sus estados de WhatsApp dos fotografías de la víctima, Mariana “N”, entonces de 17 años, y su número de celular.
Lee también Dos criminales son abatidos tras enfrentarse con fuerzas estatales en Villaflores, Chiapas
La publicación incluía textos denigrantes donde se sugería la posibilidad de mantener relaciones con la afectada a cambio de dinero; lo cual constituye un delito, además, la sentenciada amenazó con publicar las imágenes en Facebook y subió otro estado con comentarios degradantes hacia la víctima.
La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora dejó de manifiesto que no se tolerarán las faltas de esta índole y quienes resulten responsables recibirán penas conforme a derecho.
Con una inversión de 150 mdp, buscan rehabilitar centros penitenciarios de Ahome, Culiacán y Mazatlán
aov/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]