Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía de Sonora obtuvo una sentencia condenatoria contra Jesús Elena “N”, de 36 años, por el delito de violación a la intimidad sexual; el Juez dictó una pena de 4 años de prisión, sin beneficios.

La investigación ministerial demostró que los hechos se cometieron el 9 de agosto de 2023, cuando la sentenciada publicó en sus estados de WhatsApp dos fotografías de la víctima, Mariana “N”, entonces de 17 años, y su número de celular.

Lee también Dos criminales son abatidos tras enfrentarse con fuerzas estatales en Villaflores, Chiapas

La publicación incluía textos denigrantes donde se sugería la posibilidad de mantener relaciones con la afectada a cambio de dinero; lo cual constituye un delito, además, la sentenciada amenazó con publicar las imágenes en Facebook y subió otro estado con comentarios degradantes hacia la víctima.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora dejó de manifiesto que no se tolerarán las faltas de esta índole y quienes resulten responsables recibirán penas conforme a derecho.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr