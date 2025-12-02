San Cristóbal de las Casas, Chis.- Dos presuntos criminales fueron abatidos durante un enfrentamiento con fuerzas estatales, en el municipio de Villaflores, donde desde hace más de cuatro años, dos organizaciones criminales, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)-Cartel Chiapas Guatemala y Cartel de Sinaloa, se encuentran enfrentados por la lucha del control del territorio.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo informó que dos criminales fueron abatidos en la comunidad Álvaro Obregón, municipio de Villaflores, donde implementaron un operativo que se llevó a cabo este martes desde la mañana.

Los dos hombres, que se desconoce su identidad y lugar de origen, atacaron a las fuerzas estatales que implementaron el operativo, pero minutos después fueron ubicados y les dieron de baja.

Lee también BCS concluye temporada ciclónica en el Pacífico sin víctimas; pese a afectaciones materiales, lluvias beneficiaron al campo: gobernador

Se desconocen las identidades de las personas abatidas (02/12/2025). Foto: Especial

La Secretaría de Seguridad realizó el operativo con la ayuda de un helicóptero artillado, donde también participaron elementos de la VII Región Militar, Marina y Guardia Nacional. “Las fuerzas estatales mantienen coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano para garantizar la seguridad de las familias chiapanecas y preservar la paz en toda la región”, dijo el Secretario de Seguridad Pública, Oscar Aparicio Avendaño.

Agregó que durante el operativo fue decomisado armamento de alto poder, pero no da cifra de lo decomisado. “Vamos a seguir en esta zona; ni un paso para atrás”, dio a conocer el funcionario estatal en un video de 45 segundos.

El domingo, grupos criminales quemaron tres vehículos, pero la Fiscalía informó que no se reportaron enfrentamientos, aunque pobladores aseguraron haber escuchado disparos de armas de fuego e incluso tomaron fotos de hombres con armas de alto poder a bordo de camionetas todo terreno que circulaban por caminos de Villaflores, municipio estratégico para el control de la Sierra Madre de Chiapas y municipios del centro de Chiapas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr