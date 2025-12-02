Pachuca.- Una familia de hondureños dos adultos y tres menores fue detenida esta mañana en la capital de Hidalgo, luego de que una alerta ciudadana reportara la presencia de personas que, presuntamente de manera agresiva, solicitaban dinero a los transeúntes.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del municipio, por la mañana se informó sobre la presencia de dos adultos y tres niños que pedían dinero a la altura de un plantel escolar ubicado en la calle Belisario Domínguez. Al acudir al punto, se les indicó que dicha actividad constituye una falta administrativa, además de exponer a los menores al riesgo del tráfico vehicular.

Tras la intervención de los agentes, los dos adultos comenzaron a alterar el orden público y a agredir a los policías. Las autoridades señalaron que los implicados se mantuvieron en una actitud agresiva y de confrontación, por lo que se solicitó apoyo a otras unidades de seguridad en la zona.

Al persistir la agresión en contra de los agentes, fueron detenidos los adultos identificados como D.R.C., de 39 años, y J.R.A., de 40 años, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación migratoria en el país.

Los tres menores quedaron bajo el resguardo de la Secretaría de Seguridad Pública.

