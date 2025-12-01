Pachuca.- El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, aceptó que existen dos focos considerados como amarillos por la inseguridad: uno de ellos en la región de Tula, donde el fin de semana ocurrió un ataque armado en el bar La Resaka, que dejó al menos seis personas muertas y ocho heridas de gravedad; el otro se ubica en Cuautepec.

Resaltó que, en la región sur, donde se encuentra Tula, se ubica todo el corredor de ductos, una zona con presencia histórica de robo de combustible y operación de grupos criminales que se han asentado ahí durante años, sin un combate frontal por parte de administraciones anteriores.

El mandatario explicó que en estos lugares tanto en Tula como en Cuautepec, la presencia de ductos ha permitido la extracción y venta ilícita de hidrocarburos, así como la comisión de otros delitos colaterales, entre ellos cobro de piso, robos y enfrentamientos entre grupos delictivos.

“No es una situación que surgió ayer ni en una o dos administraciones. Es consecuencia del tiempo, del asentamiento de organizaciones que conocen dónde conectan, dónde roban y cómo operan”, afirmó.

También se refirió al ataque ocurrido el fin de semana en el bar La Resaka, ubicado en la colonia El Llano, en Tula, donde se reportaron seis personas asesinadas y ocho lesionadas. Destacó que será el gabinete de seguridad quien ampliará la información y confirmará si existen nuevas víctimas, debido a que varias personas permanecen gravemente heridas.

El gobernador rechazó que la estrategia estatal de seguridad esté rebasada y argumentó que la violencia es resultado del arraigo que durante muchos años tuvieron estos grupos delictivos. Sin embargo, aseguró que ahora se combate la situación de manera coordinada con las fuerzas federales.

También resaltó que el control de horarios en bares y antros corresponde a las autoridades municipales; no obstante, señaló: “No es entendible que un lugar de estos esté cerrando a las seis de la mañana, por un lado, y por el otro también habla del entorno y de las cosas que deben revisarse”.

El sábado, un grupo de sujetos armados arribó al bar La Resaka, presuntamente al menos siete agresores, y disparó con rifles R-15 contra los asistentes. Una de las líneas de investigación apunta a una posible rivalidad entre dos grupos delictivos que se disputan la operación del robo de combustible y el narcomenudeo en la zona.

También se conoció que los sujetos intentaron quemar el bar y rociaron gasolina, sin embargo, en el último momento huyeron del sitio sin prender fuego.

El mandatario reiteró que será el gabinete de seguridad quien dé a conocer todos los detalles de lo ocurrido en Tula.

