Morelia.— Pese al despliegue de refuerzos del Ejército y de la Guardia Nacional como parte del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, entre el pasado lunes y ayer se reportaron en la entidad cinco personas asesinadas en tres hechos en diferentes municipios.

Autoridades estatales informaron que el pasado lunes, en el municipio de Uruapan, fueron encontrados los cuerpos de dos hombres asesinados a balazos.

Las víctimas estaban a un costado de la carretera que comunica a ese municipio con Paracho, a la altura de la comunidad de Capacuaro.

En otro hecho, en la región de la Tierra Caliente, otro hombre fue muerto a balazos y uno más resultó herido durante un ataque armado en la tenencia Felipe Carrillo Puerto (conocida como La Ruana), del municipio de Buenavista.

En esa localidad, hace tres días fueron capturados cinco sujetos, entre ellos dos menores de edad, a quienes se les aseguraron cinco armas largas, 18 cargadores, mil 250 cartuchos y equipo táctico.

Autoridades de seguridad de la región informaron que las personas detenidas trabajaban bajo las órdenes de Santiago Quintero Magallón, El Maguey, operador del Cártel Jalisco Nueva Generación, en esa zona también de la Tierra Caliente.

El tercer hecho tuvo lugar en el municipio de Tarímbaro, donde ayer se perpetró un ataque armado que dejó dos personas muertas y una más herida, en las calles del fraccionamiento Galaxia.