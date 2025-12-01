Más Información

Hijo del "Chapo" confiesa que secuestró al "Mayo"; se declara culpable de narco

Se inscriben 43 para contender por la FGR; destaca Ernestina Godoy

Liga MX: Confirmados días y horarios para las semifinales del Apertura 2025

Dua Lipa y todas las canciones sorpresa de artistas latinos que interpretó en su “Radical Optimism Tour”

Sheinbaum destaca alianza estratégica con Singapur tras visita de Estado de Tharma; empresarios se interesan en Plan México

Una para uso agrícola se estrelló en el sur de Veracruz, lo que dejó dos lesionados.

La aeronave se desplomó en un área despoblada en la comunidad de Torno Largo del municipio de Chacaltianguis.

Dos tripulantes resultaron heridos y fueronde la zona donde se les reporta estable.

De acuerdo con los sobrevivientes, la avioneta -usada por el ingenio San Cristóbal de Carlos A. Carrillo- habría sufrido una .

Al lugar del accidente arribaron elementos de la Policía Municipal y Estatal, quienes acordonaron la zona; en tanto, autoridades ministeriales iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente.

