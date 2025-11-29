Más Información

Silao, Gto.- Hasta este sábado 29 de noviembre de 2025, se han localizado restos humanos que pertenecen a cinco personas en la localizada el martes pasado en una finca de la comunidad San Diego El Grande, en el municipio de Silao, .

La Fiscalía General del Estado aseguró el inmueble, mientras siguen los trabajos científicos y de investigación para determinar la cifra de en la excavación.

La tarde del 25 de noviembre un equipo de expertos en criminalística, antropología y arqueología forense, al mando del Ministerio Público, intervinieron la propiedad, tras diversos reportes al Sistema 911 y la presencia de madres buscadoras, por el hallazgo de cuerpos de personas dentro de bolsas enterrados en ese lugar.

La casa se encuentra en condición de abandono cerca de la carretera Silao-Irapuato, por la Ex Hacienda de Trejo.

Los restos humanos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense para determinar la realización de estudios genéticos y su identidad.

La Fiscalía informó que los avances se informarán de manera oportuna, con respeto al debido proceso.

