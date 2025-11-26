Silao, Gto.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato reveló la localización de restos humanos de tres personas en una fosa descubierta en un inmueble a un costado de la carretera Silao-Irapuato, de la comunidad San Diego El Grande.

La autoridad investigadora no descartó el hallazgo de más indicios, y aseveró que hasta la conclusión de estudios científicos de la Unidad de Identificación de Personas Fallecidas se podrá determinar con certeza el número total de personas localizadas en ese sitio.

La tarde de este 25 de septiembre de 2025, madres buscadoras reportaron la localización de una fosa clandestina con varias víctimas fallecidas, en un predio a un lado de la carretera Silao-Ex Hacienda de Trejo, a donde llegaron con sus herramientas a levantar la tierra.

Descubren fosa clandestina en Silao, Guanajuato. Foto: Especial.

Al sitio llegaron agentes investigadores con un equipo de expertos forenses para la exhumación de los cuerpos.

Este miércoles, la FGE señaló que continúan los trabajos periciales con un equipo multidisciplinario de criminalística, antropología y arqueología forense bajo la conducción del agente del Ministerio Público.

“No se descarta la localización de más indicios, por lo que las labores se mantienen activas y exhaustivas”.

La Fiscalía señaló que mantiene comunicación y acompañamiento a las familias de las posibles víctimas. Dijo que se trabaja con rigor técnico, legal y respeto a los derechos humanos.

