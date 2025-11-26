La Escuela Libre de Derecho de Sinaloa otorgó al gobernador Rubén Rocha Moya la distinción académica "Benefactor Universitas", en reconocimiento al apoyo brindado por su administración a esta institución de educación superior. La entrega se realizó durante una sesión solemne del Consejo General, a la que asistió la comunidad universitaria.

Rocha Moya recibió una placa y un pin distintivo de manos del rector Rodolfo Campoy de la Vega, quien encabezó el acto acompañado por integrantes del Consejo y cientos de estudiantes. El evento se llevó a cabo en el patio central de la institución.

En su mensaje, el mandatario estatal expresó que recibe el reconocimiento “con especial orgullo” y destacó el papel estratégico de la educación en los procesos de transformación social. Señaló que, a 53 años de su fundación, la Escuela Libre de Derecho “ha cumplido su cometido como bastión de conocimiento y formación ética”, formando profesionistas que han incidido en ámbitos jurídicos, políticos y sociales dentro y fuera de Sinaloa.

Rocha subrayó que numerosos egresados de esta institución han ocupado cargos relevantes en la docencia, la función pública y el ejercicio del derecho, lo que —dijo— ha fortalecido la vida institucional del estado. “Con instituciones como la Libre de Derecho, comprometidas con la educación de calidad y con una visión progresista, Sinaloa ensancha sus horizontes y sus esperanzas”, afirmó.

Por su parte, el rector Campoy de la Vega destacó que la distinción busca honrar a quienes contribuyen de manera significativa al cumplimiento de los fines de la Escuela Libre de Derecho —docencia, investigación y difusión de la cultura— y reconoció la “generosidad y alto compromiso” del gobernador con la institución.

Anuncia Rocha recursos para becas en 2026

Durante la ceremonia, el gobernador adelantó que el Presupuesto de Egresos 2026 incluirá una partida especial para becas dirigidas a estudiantes de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. Señaló que enviará la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto presupuestal al Congreso estatal este sábado 29 de noviembre.

“Se incluye una partida que permita a esta institución becar o ayudar a los estudiantes de diferentes maneras”, indicó.

A la sesión solemne asistieron también el presidente del Supremo Tribunal de Justicia y egresado de la institución, Jesús Iván Chávez Rangel; el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Rodolfo Valenzuela Sánchez; la secretaria general de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde; la secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla; así como el rector honorario, José Carlos Álvarez Ortega, actual rector de la Universidad del Policía.

