Chihuahua.- Dos reos que estaban dentro del Centro de Reinserción Social (Cereso) No. 3 de Ciudad Juárez fueron trasladados hacia el Centro Federal de Reinserción Social No.12, en Guanajuato.

Lo anterior, como parte de las acciones para fortalecer la gobernabilidad en los centros penitenciarios, que realiza la Secretaría de Seguridad Pública (SSPE).

El traslado se realizó este martes de forma aérea y fueron identificados como Lorenzo Adrián “N” y Sergio Andrés “N” y/o Jorge Antonio “N”.

De manera paralela y en seguimiento a las labores de control institucional, se efectuó una revisión extraordinaria en el Cereso No. 3 con el objetivo de detectar y retirar objetos prohibidos, garantizar el orden interno y fortalecer la seguridad en las áreas operativas del penal.

La intervención contó con la participación coordinada de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Operación Juárez, Despliegue Policial y Detectives del Estado Mayor, con un total de 310 elementos.

Durante la inspección en los módulos se aseguraron 20 puntas hechizas, seis pipas hechizas, dos resistencias hechizas, cinco teléfonos celulares, cuatro relojes, un cuadro de cargador y una bocina hechiza, los cuales fueron retirados conforme al protocolo para mantener las condiciones de seguridad dentro del penal.

