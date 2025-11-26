Pachuca.- Se ejecutó una nueva orden de aprehensión en contra del regidor del Partido Verde Ecologista, Omar Leonardo “N”, por el delito de homicidio. Esto ocurre a tan solo unas horas de que una juez de control ordenara su liberación inmediata, al considerar que, de acuerdo con su criterio, existían dudas sobre el lapso de tiempo en el que participó durante el linchamiento de cuatro personas, una de las cuales perdió la vida.

Ante ello, y de acuerdo con la Procuraduría de Justicia, al tratarse de una apreciación judicial, se solicitó nuevamente la orden de aprehensión y la audiencia inicial por el mismo delito. Es decir, se repuso el proceso y a las 15:45 horas se realizará nuevamente la audiencia inicial.

Durante la audiencia realizada el día de ayer por la tarde, la juez determinó no vincular a proceso a Omar Leonardo “N”, quien había sido detenido el 20 de noviembre por su presunta participación en un homicidio y tres tentativas de homicidio registrados durante un linchamiento en el mes de octubre.

Los hechos ocurrieron en la colonia Aviación, en el municipio de Actopan, donde un grupo de sujetos señalados como integrantes de una banda dedicada al robo fue detenido por pobladores organizados en la agrupación Vecinos Vigilantes, a la cual pertenece el regidor.

Derivado de estos hechos, uno de los implicados perdió la vida. La familia de Leonardo “N” ha señalado que se trata de una detención arbitraria y con tintes políticos. Sin embargo, el procurador reiteró que se cometió un delito, además de que durante su detención el regidor portaba un arma de fuego.

