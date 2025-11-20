Pachuca.- Por su presunta participación en el linchamiento de cuatro personas una de las cuales perdió la vida, la mañana de este día fue detenido el regidor de Actopan, Hidalgo por el Partido Verde, Omar N., a quien se le imputan los delitos de homicidio doloso y homicidio doloso calificado en grado de tentativa.

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado, encabezada por Francisco Fernández Hasbun, durante la mañana de este día elementos de la Agencia de Investigación Criminal detuvieron en la ciudad de Actopan al regidor, investigado por el homicidio de E.P.C., además de la tentativa de homicidio en contra de tres personas más.

Se dio a conocer que el detenido fue puesto a disposición del juez de control para la audiencia inicial, luego de que se formulara la imputación por los hechos ocurridos el 13 de octubre en la colonia Aviación, donde se realizaron disparos de arma de fuego hacia un grupo de personas, resultando sin vida E.P.C.

El regidor pertenece al grupo “Vecinos Vigilantes”, una organización de colonos que, aseguran, se ha visto obligada a enfrentar a delincuentes y realizar detenciones ante la falta de resultados por parte de la alcaldía encabezada por la morenista Imelda Cuéllar, así como por los incrementos en materia de inseguridad.

El 13 de octubre, en la colonia Aviación, fueron detenidas cuatro personas señaladas de cometer diversos robos en la zona, quienes posteriormente fueron golpeadas. Durante los hechos, tres hombres y una mujer resultaron lesionados; fueron identificados con las iniciales V.T.P., de 42 años; D.C.Z., de 31; M.R., de 38; y E.P.C., de 37 años, quien perdió la vida.

Tras estos acontecimientos se inició una carpeta de investigación por los delitos señalados y se informó que podría haber más detenciones. Luego de lo ocurrido, la esposa del asambleísta difundió en redes sociales una denuncia en la que acusó que Omar fue detenido de manera arbitraria y sin una orden, además de haber sido bajado violentamente de su camioneta al momento en que acudía al colegio a dejar a su hija menor.

Esposa del regidor denuncia detención arbitraria (20/11/2025). Foto: Especial

De acuerdo con la mujer, Jocabed Chávez Ruiz, un grupo de sujetos armados, encapuchados y sin presentar ninguna orden, cerró el paso a la camioneta de su esposo y, de manera violenta, lo obligó a subir a una unidad. La joven de 15 años también fue tratada con violencia y fue dejada sola afuera del plantel educativo.

En su denuncia, señaló que no se había proporcionado ninguna información oficial a la familia; hasta el momento en que hizo pública su queja habían transcurrido cuatro horas sin que existiera un reporte, y únicamente a través de redes sociales se enteraron de que, al parecer, se trataba de una detención.

Exigió conocer bajo qué circunstancias se realizó el aseguramiento y qué delitos se le imputan. Reiteró que la intervención no corresponde a un procedimiento legal y cuestionó el uso de armas y la actuación del grupo que lo interceptó. Aseguró que todo se relaciona con su trabajo al interior de “Vecinos Vigilantes”.

De igual manera, su hermana Ariadna Ramírez destacó que “claramente los hechos tienen relación con la actividad que desarrolla al lado de los Vecinos Vigilantes, organización que había venido deteniendo a delincuentes que luego son liberados. Él ha levantado la voz en muchas ocasiones en que estos y muchos delincuentes han sido puestos en libertad”.

