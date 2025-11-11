Ciudad Victoria.- El Gobierno de Tamaulipas informó que la entidad se posicionó entre los seis estados con mayor reducción en el promedio diario de homicidios dolosos, al registrar una disminución del 43.2% respecto al mismo periodo de 2024 (enero-octubre).

La información se difundió tras la conferencia matutina de este martes, de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, donde la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, presentó el informe actualizado sobre la incidencia de homicidios dolosos en el país al mes de octubre de 2025.

Según los datos oficiales, Tamaulipas figuró entre los once estados con menor cantidad de homicidios dolosos en México durante los primeros diez meses de 2025, manteniéndose por debajo del promedio nacional. En octubre, Tamaulipas reportó una incidencia menor a la media nacional, reflejando una tendencia positiva en materia de seguridad.

En otro punto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se han desplegado operativos y bloqueos de señal para evitar que este delito se cometa desde el interior de los centros penitenciarios.

Hasta el momento, 33% de las líneas detectadas han sido bloqueadas, mediante acciones como el retiro de antenas en Altamira, el cambio de antenas en Matamoros y el bloqueo total de servicios 3G y 4G en el penal de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México. Se prevé que para el primer trimestre de 2026 estarán bloqueados los 14 reclusorios federales y los 13 de la Ciudad de México.

