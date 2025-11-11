Más Información

Culiacán.- La Fiscalía General del Estado investiga la muerte de Víctor “N”, de 65 años, cuyo cuerpo fue rescatado en un tubo de desagüe, dos días después del reporte de su desaparición en un canal de riego de la comunidad del Bajío de la .

El personal de Protección Civil de Mazatlán y el Escuadrón de Salvamento Acuático fueron alertados sobre la desaparición en un canal de riego de una persona del sexo masculino, por dos días se mantuvo su búsqueda por varios tramos del canal sin obtener un resultado favorable.

Sin que se conozca como fue que Víctor “N” se encontraba en las aguas de un canal de riego de la comunidad del Bajio en Mazatlán, los cuerpos de auxilio lograron ubicar su cuerpo atorado en un tubo de aguas rápidas de desagüe, por lo que, con el uso de cables, tuvieron que efectuar diversas maniobras para lograr su rescate.

Una vez que el cuerpo de esta persona fue sacado a tierra firme, los peritos de la Fiscalía General del Estado levantaron las actas respectivas e iniciaron las primeras investigaciones para aclarar si se trató de un accidente.

