La Paz, BCS., 14 de noviembre.- Autoridades investigan el hallazgo de un hombre asesinado a balazos en el municipio de Mulegé, Baja California Sur.

Su cuerpo fue localizado este viernes sobre la vía pública, en la localidad de Guerrero Negro del municipio norteño.

En la zona se desplegó un operativo para empezar con las investigaciones y se procedió al retiro del cuerpo, por el Servicio Médico Forense (SEMEFO).

La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), confirmó que identificaron que se trataba de un hombre, cuyo cuerpo presentaba heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

La llamada de alerta fue realizada por residentes de la colonia, y elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC) se trasladaron al lugar y trabajan en recolectar los indicios para esclarecer los hechos.

La dependencia informó que se abrió una carpeta de investigación y personal de Investigación de Delitos de Alto Impacto participan en las indagatorias.

Distintas localidades del municipio de Mulegé han registrado hechos de alto impacto, balaceras y asesinatos, derivados de pugnas entre grupos delincuenciales.

Autoridades de la Mesa de Seguridad informaron recientemente del desmantelamiento de una red de antenas ilegales, que presumiblemente habrían sido utilizadas por estos grupos criminales, en la zona serrana del Mulegé.

Con todo, el gobernador, Víctor Castro Cosió, informó que durante el mes de octubre BCS se ubicó en el primer lugar nacional de con menor incidencia de homicidios dolosos.

Añadió que desde hace varios meses se ha trabajado de manera conjunta para reducir los delitos de alto impacto que comenzaron a registrarse en la entidad desde el pasado mes de abril.

Un operativo permanente de seguridad se mantiene en la zona norte de la entidad, Loreto, Comondú y Mulegé, para lograr detenciones de generadores de violencia.

