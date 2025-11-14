Más Información

Impuestos, casinos... los desencuentros de Ricardo Salinas con el gobierno de Sheinbaum

Impuestos, casinos... los desencuentros de Ricardo Salinas con el gobierno de Sheinbaum

Niegan amparo a hijos de Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”; seguirán bloqueadas sus cuentas bancarias

Niegan amparo a hijos de Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”; seguirán bloqueadas sus cuentas bancarias

CNTE libera casetas y aseguran que no hay nada resuelto con el gobierno; “es nuestro regalo de Buen Fin", dicen

CNTE libera casetas y aseguran que no hay nada resuelto con el gobierno; “es nuestro regalo de Buen Fin", dicen

Caen cinco delincuentes durante operativo en Michoacán; aseguran armas, drogas y vehículos

Caen cinco delincuentes durante operativo en Michoacán; aseguran armas, drogas y vehículos

¿Qué compraron más los mexicanos en el primer día de El Buen Fin?

¿Qué compraron más los mexicanos en el primer día de El Buen Fin?

Dos días después, Bet365 se pronuncia tras inhabilitación de su plataforma; cuentas de clientes están protegidas, asegura

Dos días después, Bet365 se pronuncia tras inhabilitación de su plataforma; cuentas de clientes están protegidas, asegura

La Paz, BCS., 14 de noviembre.- Autoridades investigan el hallazgo de un en el municipio de Mulegé, .

Su cuerpo fue localizado este viernes sobre la vía pública, en la localidad de del municipio norteño.

En la zona se desplegó un operativo para empezar con las investigaciones y se procedió al retiro del cuerpo, por el Servicio Médico Forense (SEMEFO).

La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), confirmó que identificaron que se trataba de un hombre, cuyo cuerpo presentaba heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

Lee también:

La llamada de alerta fue realizada por residentes de la colonia, y elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC) se trasladaron al lugar y trabajan en recolectar los indicios para esclarecer los hechos.

La dependencia informó que se abrió una carpeta de investigación y personal de Investigación de Delitos de Alto Impacto participan en las indagatorias.

Distintas localidades del municipio de Mulegé han registrado hechos de alto impacto, balaceras y asesinatos, derivados de pugnas entre grupos delincuenciales.

Autoridades de la Mesa de Seguridad informaron recientemente del desmantelamiento de una red de antenas ilegales, que presumiblemente habrían sido utilizadas por estos grupos criminales, en la zona serrana del Mulegé.

Lee también:

Con todo, el gobernador, Víctor Castro Cosió, informó que durante el mes de octubre BCS se ubicó en el primer lugar nacional de con menor incidencia de homicidios dolosos.

Añadió que desde hace varios meses se ha trabajado de manera conjunta para reducir los delitos de alto impacto que comenzaron a registrarse en la entidad desde el pasado mes de abril.

Un operativo permanente de seguridad se mantiene en la zona norte de la entidad, Loreto, Comondú y Mulegé, para lograr detenciones de generadores de violencia.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]