LA PAZ, BCS., 11 de noviembre.- Baja California Sur cumple una semana de diversos incendios, al menos seis registrados en La Paz y Los Cabos, con saldo de seis viviendas afectadas, almacenes, palmares y una persona lesionada por la explosión de pirotecnia.

Según el reporte de incendios de las corporaciones de Bomberos y Protección Civil del estado, el más reciente fue atendido y sofocado este martes, tras recibirse el reporte por el incendio de una vivienda en la colonia Santa Fe, en esta capital.

El siniestro se originó por la explosión de un presunto almacenamiento de pirotecnia, que dejó a un hombre lesionado con heridas de segundo grado.

El hombre, de 52 años de edad fue trasladado de urgencia a un hospital y las autoridades reportaron pérdida total de la vivienda.

La investigación continúa; sin embargo, autoridades anticiparon que detectaron pirotecnia almacenada.

Incendio afecta cinco viviendas en Los Cabos

Apenas ayer el Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas también reportó que atendieron un incendio que alcanzó a cinco viviendas en la colonia Lagunitas, en Los Cabos, con saldo de afectación en tres de ellas.

Suman seis incendios en una semana en Baja California Sur. Foto: Especial.

De acuerdo con las autoridades, se originó en esta zona de asentamientos irregularidades y se propagó rápidamente por las condiciones del terreno; durante varias horas estuvieron trabajando para sofocarlo. No se registraron víctimas.

Las autoridades destacaron la participación voluntaria de vecinos para poder atender la emergencia.

Incendio consume 25 hectáreas de palmar

El miércoles pasado dos incendios se registraron en La Paz: uno en el palmar de la localidad de Todos Santos, reconocida como Pueblo Mágico por tener un oasis con palmares.

El incendio afectó 25 hectáreas de este tipo de vegetación, incluso cuatro turistas que estaban en la zona tuvieron que ser rescatados, sin que resultaran lesionados.

En esa misma jornada, también en La Paz, el Cuerpo de Bomberos de esta ciudad y personal de emergencia y atención de Protección Civil, acudieron a sofocar dos incendios: uno en una planta recicladora, y otro en un edificio abandonado.

En ambos casos no se reportaron personas lesionadas y se investigan las causas del incendio.

Fuego afecta a bodega en mercado

Un día después, el jueves por la mañana, brigadas de emergencia acudieron a un almacén en el Mercado de Abastos de esta ciudad, debido a que también se incendió.

Las autoridades de Protección Civil estatal y municipal confirmaron que de estos incendios afortunadamente no resultó ninguna persona fallecida, aunque sí un hombre herido que está siendo atendido.

Con todo, alertaron a la población para que refuerce las medidas de prevención desde sus espacios, en viviendas y zonas de trabajo.

Añadieron que han realizado acciones coordinadas para abordar el caso de las empresas de venta de pirotecnia y prevenir riesgos, y reforzarán operativos de inspección en zonas vulnerables.

Asimismo, exhortaron a evitar el almacenamiento de pirotecnia que puede ocasionar un accidente mayor incluso que el de esta mañana.

