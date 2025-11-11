En el marco de una reunión de la Mesa de Paz realizada en las instalaciones de la Expo Tampico, Américo Villarreal Anaya, gobernador del estado, expresó su respaldo a la Estrategia de Proximidad y Labor Social de la Guardia Nacional, que se aplicará en seis municipios del sur de Tamaulipas con el propósito de fortalecer la seguridad y el vínculo con la ciudadanía.

Durante el encuentro, el coordinador territorial de la Guardia Nacional en la Región Golfo, general Ignacio Murillo Rodríguez, presentó los lineamientos del programa, destacando las acciones que se emprenderán para reforzar la cooperación entre la corporación y la sociedad.

Al referirse a la estrategia, Villarreal Anaya subrayó que este tipo de esfuerzos conjuntos reflejan la participación activa de Tamaulipas en la búsqueda de mejores condiciones y soluciones a los problemas sociales, además de fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

Lee también: Agreden a cuatro personas con armas punzocortantes en Guasave, Sinaloa; entre víctimas hay una mujer de la tercera edad

"En Tamaulipas, estamos echados para adelante y queremos seguir avanzando y significar a nuestro estado en cada uno de los rubros que se evalúan a nivel nacional, como una entidad que se distingue por su capacidad de trabajo, de organización y de aportar también a las grandes decisiones que se toman desde el gobierno federal, hoy comandado por nuestra gran presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo", aseveró.

Y precisó: "Estamos atentos de sumarnos con estas iniciativas que usted nos hace el favor de presentarnos el día de hoy, para tener mejores resultados e indicadores de los que aquí se han mostrado con la implementación de estos nuevos programas", agregó.

Ante la presencia de las alcaldesas y alcaldes, de Tampico, Mónica Villarreal Anaya; de El Mante, Patricia Chío de la Garza; de Aldama, Noemí Sosa; de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo; de González, Miguel Alejandro Rodriguez; y de Altamira, Armando Martínez Manríquez, el coordinador territorial de la GN-Región Golfo expuso la estrategia.

Lee también: Michoacán supera el medio millón de empleos formales; Bedolla destaca crecimiento sostenido en su administración

La propuesta consta de 11 puntos para fortalecer la proximidad, caminar junto a la población, realizar actividades interinstitucionales, organizar comités sociales y contribuir a un entorno seguro y de mayor confianza ciudadana.

"Estoy plenamente convencido que vamos a tener un éxito rotundo en esta región de Tamaulipas", expresó el general Murillo Rodríguez y destacó la participación conjunta del Gobierno del Estado, iniciativa privada, asociaciones civiles, sector salud e instituciones educativas.

A su vez, Jorge Charles Coll, a nombre de los integrantes de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, expresó la disposición de la organización para sumarse y trabajar en conjunto para que la zona conurbada siga manteniendo los mejores resultados en seguridad.

En la reunión también participaron: Miguel Rivas Hernández, comandante primera zona naval; Newton Manuel Chávez, comandante de la 48 zona militar, y Adolfo Amparán Hernández, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Tamaulipas entre otras autoridades.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr