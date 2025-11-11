Morelia, Michoacán.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena) informó que Michoacán alcanzó en octubre los 501 mil 469 empleos formales registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero en su administración se han generado 36 mil 727 empleos que equivalen al 7.9 por ciento.

Dijo que su gobierno se han tenido crecimientos constantes, por lo que agradeció a los sectores productivos y empresariales el apoyo para este logro, al ser los encargados de dar de alta en la formalidad a los trabajadores.

El mandatario michoacano consideró que no basta pagarles la quincena a los trabajadores, si no se hace de manera formal, ya que debe incluir la seguridad social, un fondo para el retiro y las prestaciones que contempla la ley, al respetarse los derechos laborales.

A su vez, Claudio Méndez Fernández, secretario de Desarrollo Económico, expresó que este logro consolida la meta trazada de alcanzar el medio millón de empleos formales en la entidad.

Detalló que de acuerdo con los registros del IMSS, en octubre de 2021 Michoacán contaba con 466 mil 916 trabajadores formales, cifra que aumentó progresivamente a 477 mil 361 en 2022, 488 mil 069 en 2023, y 491 mil 783 en 2024, hasta alcanzar 501 mil 469 empleos en 2025.

En su momento, Alejandro Vargas, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), reconoció la inversión que ha realizado el gobierno estatal en materia de infraestructura, ya que más del 90 por ciento de las obras se quedan en manos de michoacanos, lo cual genera una sinergia para el crecimiento económico.

Y Roberto Santillán, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado, mencionó que desde este organismo se impulsa la formalización laboral y felicitó a la administración estatal por este logro de rebasar la cifra del medio millón.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv