Culiacán, Sin.- La Fiscalía General del Estado fue notificada sobre el ingreso de cuatro pacientes a un hospital de Guasave, con lesiones de golpes y posible uso de un instrumento punzocortante, dos de las víctimas son del sexo femenino de nombre Dolores “N” de 42 años y Narcisa “N” de 66 años de edad.

Según los datos que se conocen, las dos mujeres y los dos hombres fueron atacados por un vecino, sin dar mayores detalles de los motivos, en la comunidad del Ejido "El Gallo de Limones", en el municipio de Guasave.

La información que recabó la Policía Municipal de Guasave, es que el dicho ejido de la sindicatura de Benito Juárez, Guasave, es que un vecino de la comunidad de nombre Aaron “N”, presuntamente con un instrumento punzocortante, atacó a las víctimas al observarlos cerca de su casa.

Los lesionados Arturo “N” de 42 años, Dolores “N”, de 42 años, Felipe “N” 50 años y Narcisa “N” de 66 fueron atacados a golpes y con un instrumento punzocortante, por lo que los cuatro fueron trasladados a un hospital para ser atendidos de las lesiones.

Hasta el momento no se ha dado a conocer las declaraciones de los lesionados, debido a la secrecía que se debe guardan en las investigaciones.

aov/cr