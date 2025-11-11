Mérida, Yucatán.- Yucatán registra una jornada inédita de bajas temperaturas, luego del paso del Frente Frío número 13, cuya masa de aire polar que se ubica sobre la Península provocó un marcado descenso en las temperaturas.

Desde anoche y la madrugada de este martes, los vientos fuertes y fríos hicieron descender los termómetros hasta los 16 grados en Mérida y 14 grados en el sur del estado, temperaturas “extremas” para un mes de noviembre y en una región tropical.

La “heladez” obligó a quienes tuvieron que madrugar y salir a la calle a utilizar suéteres o chamarras para protegerse del frío, principalmente niños y jóvenes que iban a la escuela.

Por su parte, Protección Civil de Yucatán (Procivy) indicó que continuarán las bajas temperaturas, pues en las primeras horas de mañana miércoles, el termómetro descenderá a los 12 grados en los municipios del sur y 14 grados en el centro del estado, incluyendo la ciudad de Mérida.

Por otra parte, los once puertos del litoral yucateco continúan cerrados porque el “norte” afecta con vientos de 50 kph y oleaje de hasta 3 metros de altura.

Estas condiciones climáticas, también afectaron la actividad turística y económica en el malecón de Progreso, donde los restaurantes desistieron de instalar mesas en la playa y otros de plano cerraron sus puertas hasta que pasen los efectos del “norte”.

El sector pesquero espera que el fin de semana puedan retomar las actividades, si las condiciones meteorológicas lo permiten.

