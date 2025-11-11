Juchitán, Oax. – Los fuertes vientos del frente frío número 13, volcaron una camioneta mediana con caja vacía en el tramo de La Ciénega, sobre la carretera Panamericana, entre las localidades juchitecas de La Ventosa-La Venta.

El conductor, quien resultó ileso de la volcadura, dijo que venía de Tapachula, Chiapas con destino a la Ciudad de México, para recoger abarrotes y distribuir en el sureste mexicano. Explicó que no fue alertado por ninguna autoridad sobre los fuertes vientos.

Tras quedar recostada sobre el asfalto, la camioneta fue levantada por dos grúas, cuyos conductores maniobraron para retirarla de la carretera, bajo la fuerza de los vientos que al mediodía corrían con velocidades estimadas de 110 kilómetros por hora.

Lee también Miss Universo 2025: Gobierno de Tabasco dará acceso gratuito al parque de béisbol de Villahermosa para ver la gran final

En una de las dos gasolineras ubicadas en La Ventosa, varios conductores de Guatemala procedentes de Kentucky (USA), buscaron refugio para asegurar las plataformas de sus camionetas, vehículos usados adquiridos en Estados Unidos.

"Ya estamos cerca de la frontera sur, vamos a esperar que baje la intensidad de los vientos y seguir hacia adelante", señaló uno de los conductores que, a pesar de su fortaleza física, apenas si podía mantener el equilibrio.

Remolcan a la camioneta volcada por fuertes vientos (11/11/2025). Foto: Especial

Poco más de 100 tráileres quedaron varados sobre la Transístmica, de Matías Romero a La Ventosa y sobre la Panamericana, de Santiago Niltepec a La Venta, ante la fuerza de los vientos que se fue incrementando conforme pasaban las horas de la tarde.

Lee también Hallan sin vida a niña de 4 años desaparecida tras agresión armada en Juchitán, Oaxaca; hay 3 detenidos

En el segundo día del ingreso del frente frío número 13 al Istmo de Tehuantepec, persistió la restricción a las actividades pesqueras en las Lagunas Superior e Inferior del Golfo de Tehuantepec, donde Protección Civil alertó por oleajes de hasta cinco metros de altura.

Con lluvias y fuertes vientos fríos en las zonas montañosas del Istmo, como en los Chimalapas, la sierra Zapoteca-Mixe, en la zona Norte del Istmo, en la Chontal y San Miguel Tenango, comenzaron a presentarse interrupciones del servicio de energía eléctrica y de telefonía.

Ante las bajas temperaturas y fuertes vientos, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número dos, Heber Vidal Sánchez, pidió a la población que utilicen cubrebocas y que acudan a vacunarse para protegerse de enfermedades respiratorias.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr