Elías Lixa, coordinador de diputados federales del PAN, choca en calles de Mérida y provoca volcadura

Mérida, Yucatán.-El coordinador de los diputados federales del PAN, Elías Lixa Abimerhi, provocó un accidente de tránsito en la avenida de la Escuela Rogers, ubicada al norte de Mérida.

El hecho ocurrió la mañana de este sábado, cuando la camioneta Toyota del legislador circulaba sobre la calle 36. Al intentar cruzar la avenida, el conductor no advirtió el paso de un vehículo Nissan March y se registró la colisión.

El impacto hizo que el automóvil compacto se volcara frente al colegio.

El joven que manejaba el Nissan perdió el control tras recibir el golpe, según informaron los presentes.

No se reportaron personas lesionadas. Foto: Especial.

Elementos de seguridad llegaron al sitio para realizar las diligencias correspondientes y verificar los daños materiales. No se reportaron personas lesionadas.

Las aseguradoras de ambas partes intervinieron en el lugar y resolvieron el incidente sin mayores complicaciones.

El accidente provocó afectaciones momentáneas en la circulación vehicular sobre la avenida, mientras las unidades eran retiradas del punto del accidente.

dmrr/cr