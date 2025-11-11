Hallan sin vida a niña de 4 años desaparecida tras agresión armada en Juchitán, Oaxaca; hay 3 detenidos

La niña de cuatro años de edad, Noelia Daylen S. G., fue encontrada sin vida en un operativo encabezado por la Secretaría de Marina. La menor estaba desaparecida desde la noche del lunes 10 de noviembre tras un ataque armado en el que murió su mamá, otra mujer y un hombre, en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.

Fuentes del gobierno del estado confirmaron el hallazgo del cuerpo y la detención de tres personas presuntamente vinculadas a este múltiple homicidio.

El pasado lunes, fueron asesinados con disparos de armas de fuego de grueso calibre, Carlos Eduardo N., de 19 años de edad; Adelina L. P., de 21 años, y Karla V. S., de 25 años, y desde entonces también se encontraba desaparecida Noelia Daylen S. G., hija Adelina L. P.

Ficha de búsqueda de la Noelia (11/11/2025). Foto: Especial

Los hechos ocurrieron en la calle Prolongación de Vicente Guerrero, esquina con Periférico, de Juchitán.

Hasta el momento las autoridades no han dado más información sobre el lugar, hora y condiciones en las que fue encontrado el cuerpo de la menor de cuatro años de edad.

Operativo de búsqueda implementado para hallar a la menor de edad (11/11/2025). Foto: Especial

Las autoridades activaron los protocolos de búsqueda y se instruyó el despliegue coordinado de todas las corporaciones de seguridad presentes en la región del Istmo. En el operativo participan elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), la Guardia Nacional (GN) y corporaciones municipales.

Y para reforzar la búsqueda en campo, se están utilizando unidades caninas (K9) especializadas en la localización de personas, así como sobrevuelos con drones para ampliar el rango de visibilidad y cubrir áreas de difícil acceso.

