Pinotepa. – Una mujer de la tercera edad fue hallada sin vida en su domicilio en Collantes, comunidad afromexicana perteneciente al municipio de Santiago Pinotepa Nacional, en la Costa de Oaxaca. El hallazgo se hizo por la mañana de este domingo.

La mujer de la tercera edad fue encontrada sin vida al interior de su domicilio con lesiones de arma blanca (cuchillo). El hallazgo del cuerpo fue durante la mañana de este domingo 09 de noviembre, en Collantes, una comunidad afromexicana ubicada en el municipio de Pinotepa en la Costa de Oaxaca.

Por los sucesos, las autoridades municipales y elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) acudieron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de los hechos. Hasta el mediodía de este domingo, las autoridades no han emitido algún comunicado al respecto.

Con este crimen suman dos feminicidios en esta zona de la Costa de Oaxaca, en menos de una semana.

Lee también Sujetos armados matan a tres mujeres jóvenes en Macuspana, Tabasco

Cabe recordar que el pasado jueves, fue asesinada la regidora del municipio de San Juan Cacahuatepec, Guadalupe Urban Caballos, cerca de su domicilio en San Antonio Ocotlán, el ataque fue realizado por personas armadas de acuerdo a la Fiscalía del Estado.

Con la muerte de la mujer de Collantes, suman 76 feminicidios en Oaxaca en lo que va del año de enero a 09 de noviembre, de acuerdo a los reportes del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos (GESMujer). En su último reporte, hasta el 07 de noviembre sumaban 75 mujeres que han perdido la vida de manera violenta.

Según el informe de GesMujer con este último caso, estarían sumando 15 casos de muertes violentas de mujeres y niñas en la Costa de Oaxaca, ubicándose en segundo lugar, solo por detrás del Istmo de Tehuantepec.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL